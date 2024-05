CEE solicitó a LUMA no hacer mantenimientos en día de primarias

Luego que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika Padilla hizo un llamado a LUMA Energy que no hagan trabajos de mantenimiento el día de las primarias, el portavoz de Genera PR — empresa encargada del sistema de generación de energía— Iván Báez respondió a su reclamo

“Nos hemos reunido ya en varias ocasiones con los directivos de LUMA para atender precisamente esta situación. Le hemos notificado ya cuáles son la totalidad de los centros de votación a utilizarse el 2 de junio para evitar que haya algún tipo de mantenimiento en el área que suspenda el servicio de energía eléctrica en los centros de votación. Si eso fuese así, que no hubiese servicio de energía eléctrica, LUMA ya va a tener técnicos asignados a las áreas para restablecer de manera inmediata el servicio de energía eléctrica. Si todavía esto no fuera suficiente, sí hemos alquilado generadores eléctricos para suplir luz a los colegios de votación. No obstante, también tenemos que indicar que tanto las máquinas de escrutinio como las electronic poll books trabajan también con energía recargable, así que tienen baterías, por lo cual, si hay alguna interrupción del servicio eléctrico, estos equipos pueden continuar operando hasta tanto y en cuanto se restablezcan los servicios“, manifestó Padilla en entrevista por Radio Isla 1320, con el periodista Julio Rivera Saniel.

PUBLICIDAD

La periodista Milly Méndez, de la misma emisora, le cuestionó al portavoz de Genera PR, Iván Báez si Padilla ejecutó el mismo reclamo a la empresa encargada en manejar el sistema de generación de energía, Genera PR.

“Con nosotros no se han reunido, pero nosotros coordinamos con LUMS el estatus de generación y, obviamente, esa es una coordinación que ocurre a diario, no solamente con nosotros, sino también con las otras productoras privadas de generación. Acuérdate que nosotros tenemos un 60% de lo que es el sistema de generación, el otro 40% también está entre Ecoeléctrica, AES y las compañías renovables”, instó Báez.

6 mil clientes permanecen sin luz tras avería en la Unidad de Aguirre

En la tarde del pasado domingo, cerca de 30 mil clientes quedaron sin servicio eléctrico por relevos de carga en el sistema de generación de energía, que maneja la empresa Genera PR.

Según la actualización de las 11:50 de la mañana del portal de LUMA Energy, un total de 6,532 clientes aún permanecen sin electricidad. En la región de Caguas, hay unos 767 sin luz; en Mayagüez, 2,720; en San Juan, 256; en Arecibo, 73; en Bayamón, 444; en Carolina, 34 y en Ponce, unos 2,238.

Báez, explicó a la periodista de WKAQ 580 AM, Veronique Abreu Tañón, que la Unidad 2 de Aguirre sufrió una avería el sábado en la noche.

PUBLICIDAD

Por su parte, reveló a este medio que la avería de esta unidad se debe a una rotura en una de las calderas, la cual está bajo reparación y estiman que estará en servicio para mañana martes.

Mientras que, detalló que la Unidad San Juan 5 está en mantenimiento debe estar en servicio para las 4:00PM.

No obstante, Báez indicó a Metro Puerto Rico que el problema no constituye a la generación de energía, sino que a su distribución. Por lo que, LUMA Energy es responsable de detallar la razón por la cual seis mil clientes están sin servicio.

De la misma forma, subrayó que cuando hay problemas de generación, es que existe una limitación en la capacidad del sistema y un aumento en la demanda.

“En el caso de Genera, siempre explico que nosotros tenemos el 60% de la capacidad de generación de la isla. El otro 40% están los otros productores privados, los colegas de Ecoeléctrica, AES y los proyectos renovables de gran escala. […] Cuando hay algún tipo de problema de generación, pues por lo general donde ocurre situaciones es entre seis a nueve de la noche, que son las horas pico. Ahí es que a veces nosotros si vemos la necesidad, publicamos a veces también un public service announcement, no dejando saber a la población que hay capas y capacidad limitada de generación para que la gente se prepare por si hay interrupciones entre esos horarios”, agregó.