Piden la renuncia de Manuel Natal a la candidatura para alcalde de San Juan

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Óscar Morales, pidió este sábado al coordinador del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, renunciar a su aspiración para la alcaldía de San Juan ante el escándalo que envuelve a candidatos de dicha colectividad asociados a un alegado patrón de hostigamiento laboral en el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

Morales afirmó que Natal “nunca actuó” para defender a las dos mujeres que presentaron denuncias de acoso, demostrando una falta de acción en respuesta a sus reclamos.

“El candidato del partido MVC para San Juan ha guardado silencio ante el escaneado de grandes proporciones que envuelve al candidato de ese partido a representante por el Distrito 2, Joel Vázquez, quien está acusado de hostigamiento laboral que llegó al despido de una mujer que se quejó de un patrón de acoso contra ella. Natal no solo calla ante este escándalo, sino también nunca actuó para defender a estas dos mujeres que denuncian estos actos deplorables, y avaló la candidatura de Vázquez. Así no se puede pretender guiar una ciudad, entendemos que el señor Natal debe renunciar a su aspiración de noviembre”, dijo Morales en declaraciones escritas.

El pasado martes, dos mujeres denunciaron que Israel Marrero, presidente del SPT, utilizó su posición para nombrar a personas allegadas a él y luego incurrió en un supuesto patrón de acoso con el fin de hacer que estas renunciaran a sus puestos.

Una de las víctimas señaló a Vázquez como uno de los hostigadores.

“Natal y el partido MVC certificaron a Vázquez a pesar de que hubo objeción en el propio comité de evaluación de candidatos de ese partido porque Vázquez mintió sobre si tenía una querella en su contra. Esa persona no puede estar en la papeleta (Vázquez), como tampoco Natal que lo que ha hecho es básicamente callar ante este escándalo, no ha actuado contra este candidato, no ha pedido una investigación; no ha hecho nada. De igual forma, la candidata al Senado por San Juan, Rosa Seguí, guardó silencio este caso a pesar de que lo sabía y al día de hoy no se ha expresado sobre el asunto”, añadió Morales.