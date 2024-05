Lo que se sabe sobre los jóvenes misioneros y un líder religioso asesinados en Haití

El director local de un grupo misionero en Haití y una pareja de misioneros estadounidenses fueron baleados de muerte por pandilleros tras salir de una actividad de un grupo juvenil en una iglesia, le dijo un familiar a The Associated Press.

Los homicidios el jueves de Jude Montis, director local de Missions in Haiti Inc., y Davy y Natalie Lloyd, jóvenes esposos de Estados Unidos, ocurrió en la comunidad de Lizon en el norte de Puerto Príncipe. Fueron asesinados mientras la capital se desmorona bajo la ofensiva implacable de bandas violentas que controlan el 80% de la ciudad, en un momento en que las autoridades aguardan la llegada de una fuerza policial de Kenia como parte de un emplazamiento respaldado por la ONU con el que se pretende sofocar la violencia de pandillas en el turbulento país caribeño.

A continuación presentamos algunas cosas a saber sobre el trabajo misionero enfocado en ayudar a los niños de Haití y el ataque pandillero que cobró tres vidas.

TRABAJAR EN HAITÍ

El sitio web de Missions in Haiti dice que su meta es “ver que el Evangelio de Cristo haga una diferencia en las vidas de los jóvenes de Haití”.

Los padres de Davy Lloyd, David y Alicia Lloyd de Oklahoma, crearon la organización en 2000 con el objetivo de enfocarse en los niños del país caribeño. David y Alicia Lloyd son misioneros de tiempo completo en Haití.

“Aunque toda la nación está sumida en la pobreza, los niños son los que más sufren”, escribieron en el sitio web. “Miles están desnutridos, sin estudios, y se encaminan a vidas sin esperanza alejados de Cristo”.

Hannah Cornett, hermana de Davy, le dijo a la AP que crecieron en Haití. Davy Lloyd viajó a Estados Unidos para asistir a una universidad bíblica y se casó con Natalie en junio de 2022. Tras la boda, la pareja se apresuró a mudarse a Haití para realizar trabajo humanitario.

Cornett dijo que Montis, un haitiano, había trabajado en Missions in Haiti durante 20 años.

Las labores de la organización incluyen House of Compassion (Casa de la Misericordia), que proporciona vivienda para 36 niños: 18 chicos y 18 chicas, señaló el sitio web. “Todos están destinados a quedarse en la Casa de la Misericordia hasta que hayan concluido la escuela y estén listos para vivir por sí solos”, añade.

La Good Hope Boys’ Home (Casa para Niños Buena Esperanza) proporciona un hogar para 22 chicos, añadió el sitio web, y señaló que la organización también construyó una iglesia, una panadería y una escuela con más de 240 alumnos.

EL ATAQUE

Una publicación en la página de Missions in Haiti en Facebook indicó que Davy Lloyd, de 23 años, y Natalie Lloyd, de 21, junto con algunos niños, salían de una iglesia cuando los emboscaron pandilleros en tres camionetas.

Posteriormente, Davy Lloyd llamó a su familia para decirles que pandilleros lo golpearon en la cabeza con el cañón de un arma, lo obligaron a subir a un piso superior, les robaron sus pertenencias y lo dejaron amarrado, señaló Cornett.

“Nadie comprendía lo que ellos estaban haciendo, no había certeza de lo que ocurría, pero uno fue muerto a balazos y ahora esta pandilla entró en la modalidad de ataque total”, señaló Missions in Haiti en su publicación.

La pareja y Montis huyeron a una vivienda vinculada a la misión.

“Intentaron ponerse a cubierto allí, pero la pandilla baleó la casa”, agregó Cornett.

Ben Baker, padre de Natalie Lloyd y representante estatal republicano en Missouri, publicó en Facebook el viernes que los cuerpos de Davy y Natalie Lloyd fueron transportados sin incidentes a la embajada estadounidense.

FAMILIAS DOLIENTES

Cornett dijo que Montis dejó dos niños, de 2 y 6 años.

De momento no fue posible contactar a la familia de Montis para que comentara. Se desconoce si él utilizaba redes sociales y, de ser así, si sus perfiles son públicos. Missions in Haití no respondió una solicitud de comentarios que le hizo la AP el viernes.

Baker escribió en Facebook que su corazón estaba roto “en mil pedazos”.

“Nunca he sentido esta clase de dolor”, manifestó. “La mayoría de ustedes saben que mi hija y mi yerno son misioneros de tiempo completo en Haití. Fueron atacados por pandillas esta noche y ambos fueron asesinados. Se fueron al Cielo juntos. Por favor hagan oración por mi familia; necesitamos fortaleza desesperadamente. Y por favor también oren por la familia Lloyd. No tengo otras palabras por ahora”.

La periodista de The Associated Press Summer Ballentine en Columbia, Missouri, contribuyó a este despacho.