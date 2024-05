Extienden convocatoria para el internado Dr. Arturo Morales Carrión en Washington

La convocatoria para el Programa de Internados de la Escuela Diplomática y de Relaciones Exteriores, Dr. Arturo Morales Carrión, para los meses de septiembre a diciembre se extenderá hasta la nueva fecha límite del viernes, 7 de junio de 2024, anunció este sábado el secretario de Estado, Omar J. Marrero.

Marrero explicó que se admitirán tres estudiantes para el período de septiembre a diciembre de 2024.

“Instamos a todo estudiante subgraduado y graduado de una universidad en Puerto Rico que quiera adquirir una experiencia real en el área de las Relaciones Internacionales a que se inscriba en la convocatoria”, subrayó el funcionario.

El Programa de Internados de Relaciones Exteriores Dr. Arturo Morales Carrión, en colaboración con The Washington Center for Internships and Academic Seminars, provee a estudiantes la oportunidad de colaborar durante el semestre académico en instituciones y organismos multilaterales e internacionales en la ciudad de Washington D.C., así como en embajadas de la comunidad internacional.

El programa, además, tiene como propósito construir canales de comunicación entre Puerto Rico y otros países, así como promover el desarrollo de las relaciones internacionales en el ámbito político y económico actual.

El programa está enfocado en ubicar estudiantes en instituciones internacionales de carácter multilateral tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO), entre otras.

También, los estudiantes tendrán la oportunidad de estar ubicados en embajadas de países con los cuales Puerto Rico tiene acuerdos de colaboración, o en agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos que atienden temas internacionales.

Los candidatos al Programa serán deberán estar matriculados en instituciones acreditadas postsecundarias ubicadas en Puerto Rico. El área de estudios deberá estar dirigida a un programa de Relaciones Exteriores o Asuntos Internacionales, o demostrar marcado interés en la diplomacia y las relaciones exteriores.

Al momento de participar, el estudiante deberá haber aprobado, como mínimo, la mitad de los créditos conducentes a su grado. Los internos escogidos, recibirán un estipendio mensual. Además, les será provisto alojamiento y transportación desde Puerto Rico hasta el destino donde realizará su internado.

Para más información sobre requisitos y la documentación requerida, puede contactar al Programa de Internados, al (787) 722-2121, extensiones 3107 y 3108, enviar un correo electrónico a internados@estado.pr.gov, y/ o visitar la página oficial del Departamento de Estado en: www.estado.pr.gov.