Israel recupera en Gaza los cadáveres de otros tres rehenes muertos tras ataque del 7 de octubre

TEL AVIV, Israel (AP) — Los cadáveres de otros tres rehenes asesinados el 7 de octubre fueron recuperados durante la noche en la Franja de Gaza, dijo el viernes el ejército de Israel, mientras el máximo tribunal de Naciones Unidas se alistaba para decidir Israel debe suspender sus operaciones militares y retirarse del sitiado enclave.

Se encontraron los cuerpos de Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum y Orion Hernández Radoux, cuyas familias fueron informadas. El ejército explicó que los tres murieron el día del asalto insurgente palestino en el cruce de Mefalsim y sus cadáveres fueron llevados a Gaza.

El anuncio se produce menos de una semana después de que el ejército reveló el hallazgo de otros tres rehenes israelíes muertos el 7 de octubre.

La incursión insurgente encabezada por Hamás dejó alrededor de 1.200 fallecidos, en su mayoría civiles, mientras que otras 250 personas fueron capturadas como rehenes. Casi la mitad de han quedado libres desde entonces, la mayoría de ellos en intercambios por palestinos presos en Israel durante un alto el fuego de una semana en noviembre.

Según Israel, alrededor de 100 rehenes siguen cautivos en Gaza, junto a los cuerpos de unas 30 personas más.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido eliminar a Hamás y llevar a todos los rehenes de vuelta, pero apenas ha logrado avances. Se enfrenta a presiones para renunciar al cargo y Estados Unidos ha amenazado con reducir su apoyo debido a la situación humanitaria en el territorio palestino.

Netanyahu dijo el viernes que el país tenía el deber de hacer todo lo posible para devolver a los secuestrados, tanto a los que han muerto como a los que siguen vivos.

El país espera también que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie el viernes por la tarde sobre la petición urgente de Sudáfrica para ordenar a Israel que cese sus operaciones. Es poco probable que Israel acate una orden de ese tipo, pero la orden de alto el fuego de los jueces de la CIJ elevaría la presión sobre un país cada vez más aislado en la escena internacional.

En cuanto a los rehenes, los israelíes están divididos en dos bandos: quienes quieren que el gobierno pare la guerra y los libere, y quienes creen que son un precio desafortunado a pagar por erradicar a Hamás. Las negociaciones intermitentes, mediadas por Qatar, Estados Unidos y Egipto, han obtenido escasos resultados.

La indignación por la forma en la que el gobierno está gestionando la crisis de los rehenes es cada vez mayor.

A principios de semana, un grupo que representa a las familias de los rehenes hizo público un nuevo video que mostraba la captura por parte de Hamás de cinco mujeres soldado israelíes cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre.

El video muestra a varias de las soldados ensangrentadas y heridas. En una de las escenas, un insurgente le dice a una de las aterradas mujeres que es hermosa.

La grabación provocó más protestas en todo el país para exigir la liberación de los rehenes.

El ejército israelí explicó el viernes que los rehenes fueron encontrados durante una operación en Jabaliya. El vocero militar, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo en una conferencia de prensa que el ejército pudo recuperar los cuerpos gracias a “información de inteligencia crítica” descubierta la semana pasada por fuerzas israelíes que operan en Gaza.

El grupo que representa a las familias de los cautivos indicó que los restos mortales fueron devueltos a las familias para su entierro.

Nisenbaum, de 59 años, era un brasileño-israelí residente en la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, que fue capturado cuando trataba de rescatar a su nieta de 4 años.

El cuerpo de Louk fue uno de los localizados hace casi una semana.

López Obrador confirma muerte de franco-mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el viernes que Oriol Hernández, el ciudadano franco-mexicano que fue secuestrado por Hamás durante el ataque del 7 de octubre a Israel, fue localizado muerto y, según les informaron las autoridades israelíes, todo apunta a que fue asesinado durante los primeros días de su captura.

“Hicimos todo para que lo liberaran, para que le salvaran la vida, lamentablemente no se pudo”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina. “Le mando un abrazo a sus familiares, al papá que vive en Chile”, agregó.

López Obrador dijo que México fue informado el jueves de la localización del cuerpo.

La otra mexicana secuestrada por Hamás en el ataque fue Ilana Gritzewsky, quien fue liberada en noviembre gracias a la mediación de Qatar.

El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Manuel Gutiérrez, confirmó que la cancillería está en contacto con la familia de Hernández para brindar todo el apoyo necesario y poder traerlo de regreso a México desde Israel.

Yablonka, de 42 años y padre de dos hijos, también estaba en el festival. En diciembre, su familia dijo a The Associated Press que amaba la música. La familia no tuvo noticias de él durante casi dos meses después de su captura y no sabían si estaba vivo o muerto.

Desde el inicio de la guerra, la ofensiva israelí se ha cobrado la vida de más de 35.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y ha provocado una crisis humanitaria y una hambruna.

Aunque la campaña militar ha debilitado las capacidades de Hamás, tras casi ocho meses de guerra, los insurgentes se están reagrupando en algunas de las zonas más castigadas del norte del enclave y reanudaron sus ataques con cohetes contra comunidades israelíes próximas. Israel dice que sus tropas están operando en Rafah, en el extremo sur del Gaza, y en Jabaliya, en el norte.