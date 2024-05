Policía interviene con motociclista previo al recibimiento de Maripily

Las autoridades intervinieron con uno de los motoristas que acudió al recibimiento de Maripily Rivera y que fueron convocados por Misael González conocido como Rey Charlie.

Según se informó, uno de los individuos fue detenido en la Calle Chardón en Hato Rey luego de que impactara a un oficial de la policía.

“Nosotros desde el primer día dijimos que iba a ser en completo ley y orden, llegó este joven en una motora que lo mandamos a detener, hizo caso omiso, intentó huir en la motora, me chocó uno de los motociclistas de los míos, sale lesionado el motociclista y es arrestado porque ni tan siquiera licencia de motora tenía, lamentablemente eso no lo vamos a permitir”, expresó Elvis Zeno Santiago, director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía de Puerto Rico.

Del mismo modo, Zeno indicó que se emitieron multas a varios motociclistas por diversas violaciones a la ley.

Sobre el individuo arrestado se indicó que este será procesado y que el incidente se podría haber evitado si este accedía a detenerse.

A través de sus redes sociales, Misael González Trinidad, mejor conocido como Rey Charlie indicó que no podría llegar hasta el recibimiento debido al incidente ocurrido.

“Le dañaron esto a Maripily”, expresó el motorista asegurando que el incidente había sido provocado por agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Esta será la ruta de la caravana de recibimiento a Maripily Rivera

La caravana saldrá desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín a las 4:00pm y recorrerá el expreso Román Baldorioty de Castro, posteriormente por la autopista José de Diego, para pasar por la Avenida Juan Ponce de León rumbo al puente Dos Hermanos hasta llegar al Distrito T-Mobile donde la modelo podrá compartir con su público.

“Quiero abrazar a mi Isla y sentirlos. Saber cómo se han desbordado durante estos 119 días que estuve encerrada, pero que no se despegaron de mí y, eliminación tras eliminación, decidieron mantenerme en la casa hasta hacerme su ganadora”, expresó la modelo y empresaria, quien aún no ha realizado el apoyo masivo que se le brindó en todo el país.

“Esto es un triunfo para celebrarlo con mi gente, porque fue por ellos y por el compromiso que sentía hacia mi gente, que no me quité y me mantuve firme hasta el final siendo la mujer fuerte y real que todos ya conocen”, añadió Maripily.