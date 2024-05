Ciencias Forenses recibe prestigioso premio ‘Foresight Maximus 2023′

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) recibió el premio Foresight Maximus otorgado por la Sociedad de Directores de Laboratorio de Criminalística de los Estados Unidos (ASCLD), anunció el jueves, la directora ejecutiva del ICF, doctora María Conte Miller.

“Recibimos con mucho orgullo esta máxima distinción que valida la transformación operacional y administrativa que ha experimentado el Instituto de Ciencias Forenses en los últimos tres años. Este es un logro sin precedentes que reconoce nuestro empeño y compromiso con el cumplimiento, la calidad y mejoramiento continuo de todos nuestros procesos al servicio de la verdad y la justicia”, expresó Conte Miller en declaraciones escritas.

El premio Foresight Maximus 2023 se otorgó a 16 laboratorios participantes que funcionan al 90 por ciento o más de su máxima eficiencia durante el año 2022-2023. Hubo 211 presentaciones. Es la primera vez, que el Instituto de Ciencias Forenses presenta su reporte al programa para su evaluación, resultando premiado por el prestigioso programa.

Conte Miller explicó que “el ICF presentó sus estadísticas y métricas operacionales así como el detalle de los recursos fiscales asignados para su cumplimiento. La evaluación realizada y el resultado promulgado los ASCLD, son una garantía más de la eficiencia lograda y el buen uso de los recursos asignados a nuestra agencia”.

“El peritaje, la competencia técnica y operacional, a través del análisis oportuno y ágil de la evidencia, su interpretación y la conclusión de reportes han tenido un impacto significativo en las investigaciones y el logro de la justicia multiplicidad de casos. Nuestro instituto continúa elevando el nivel de la ciencia forense en Puerto Rico, en beneficio de la comunidad legal y la gente a la que servimos”, sostuvo.

“Los ganadores del Premio Foresight Maximus 2023 no simplemente sobresalieron; se han anticipado, adaptado y superado las expectativas en un mundo de desafíos y en constante evolución”, dijo el presidente ASCLD, Timothy Kupferschmid.

“Estos dieciséis laboratorios son faros de innovación y eficiencia, que representan lo mejor en laboratorios de ciencias forenses. Felicitaciones a cada ganador por sus destacados logros y su inquebrantable dedicación en la búsqueda de la verdad científica”, sentenció.

El programa Foresight comenzó en 2009 en un acuerdo de entendimiento entre ASCLD con la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de West Virginia (WVU) y el Instituto Nacional de Justicia como una autoevaluación de laboratorios de ciencias forenses. Desde entonces se ha ampliado y ahora incluye laboratorios forenses de todo el mundo.

El programa brinda asistencia, orientación y análisis, mientras estandariza las definiciones de métricas para evaluar procesos de trabajo y vincular la información financiera de cada laboratorio con tareas y funciones laborales dando lugar a mejoras en la eficiencia de los laboratorios y la financiación complementaria del programa para su continuidad. Debido a su éxito, ASCLD comenzó a reconocer laboratorios de alto desempeño.

Recipientes del premio Foresight 2023

Bexar County Criminal Investigation Laboratory, San Antonio, TX

Chandler Police Department Forensic Service Section, Chandler, AZ

City of Greensboro (NC) Police Department, Greensboro, NC

City of Tulsa Police Department Forensic Laboratory, Tulsa, OK

Denver Police Department Crime Laboratory, Denver, CO

Organismo de Investigación Judicial, San Joaquín de Flores, Heredia, Costa Rica

Indiana State Department of Toxicology, Indianapolis, IN

Institute of Environmental Science and Research Limited (ESR), Auckland, New Zealand

Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico

Iowa DCI Crime Laboratory, Ankeny, IA

Marshall University Forensic Science Center, Huntington, WV

Midwest Regional Forensic Laboratory, Andover, MN

Montana Forensic Science Division, Missoula, MT

North Louisiana Criminalistics Laboratory, Shreveport, LA

Pinellas County Forensic Laboratory, Largo, FL

Wyoming State Crime Laboratory, Cheyenne, WY