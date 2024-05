Así es como puedes prepararte para la temporada de huracanes

El Servicio Nacional de Meteorología de NOAA en el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos pronosticó que del 1 de junio al 30 de noviembre de este año, se esperan tormentas y huracanes por encima de lo normal en la cuenca del Atlántico.

La previsión es entre 17 a 25 tormentas en Estados Unidos, de las cuales entre 8 y 13 pueden convertirse en huracanes, incluyendo entre 4 y 7 con categorías mayores de entre 3 y 5, acompañados por vientos de 111 mph o más.

“Con otra activa temporada de huracanes acercándose, el compromiso de NOAA de mantener a todos los estadounidenses informados con información que salva vidas es inquebrantable”, dijo en comunicación escrita el administrador de NOAA, Rick Spinrad, Ph.D.

Erik Hooks, subadministrador de FEMA, destacó que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que la gente debe estar preparada. Se esperan riesgos de tornados, granizo e inundaciones por las fuertes lluvias.

Medidas a tomar ante tormentas y huracanes

Ante el pronóstico para esta próxima temporada, la principal recomendación a los ciudadanos es que estén preparados por su propia seguridad y la de los suyos.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos presenta en su portal web una guía de cómo estar seguros ante el paso de una tormenta o huracán, la cual presentamos a continuación.

La idea es estar precavidos con los cuidados necesarios, tanto en casa, como en el trabajo u oficina, y también en el auto, por si se está conduciendo en el momento de la tormenta, aunque lo más seguro es no conducir, a menos que sea estrictamente necesario para una emergencia.

Antes que todo, es importante saber la diferencia entre una alerta de vigilancia de huracán y un aviso de vigilancia. La primera es cuando hay posibilidad de condiciones huracanadas y la segunda es cuando hay seguridad del fenómeno en una zona determinada, lo que por lo general, anuncian 36 horas antes.

-Tips generales: el portal del referido organismo dice que es aconsejable anotar los números de teléfono de emergencia guardados en el teléfono o anotados al alcance, también prepare un kits de emergencia y ubique un refugio cercano.

-Mascotas: averigua dónde hay hoteles o refugios para mascotas, también puede dejarlos en casa de algún familiar o vecino que no esté en la zona de tormenta o huracán.

-Suministros: en vista de que durante las tormentas o huracanes es muy probable que se vaya la electricidad o que su auto quede varado, debe tener los siguientes suministros: reserva de agua y alimentos, de medicamentos, linternas, pilas, radios portátiles, artículos de seguridad e higiene, documentos personales importantes (como pasaportes e identificación personal, testamentos, títulos de propiedad) y extintor de incendios.

-Prepare el auto: asegúrese de que su carro esté listo antes de que llegue la tormenta, tenga lleno el tanque de gasolina, guárdelo en el garaje. tenga el kit de emergencia para autos, y si no tiene vehículo, contacte a familiares o amigos que lo tengan para que pueda evacuar en caso de lo que necesite.

-Familia y mascotas: revise en familia los planes de emergencia, ponga a las mascotas en un sitio seguro, ya sea en casa o en un refugio, busque información sobre cómo movilizarse rápidamente con personas mayores o con discapacidad, llame al hospital o a la policía si amerita ayuda urgente, esté al pendiente de la radio o televisión para información actualizada.

-Preparar la casa: despeje el jardín y los exteriores de la casa para que nada salga volando por los fuertes vientos, guarde muebles de exterior, bicicletas, parrillas, tanques y todo objeto que pueda llevarse las fuertes ráfagas. Cubra las puertas y ventanas y corte la electricidad si su casa se inunda con cables caídos en el interior. Llene los recipientes con agua para beber y revise la batería de los detectores de monóxido de carbono (CO) para prevenir las intoxicaciones.

-No ignore las órdenes de evacuación: cuando hay huracán, por lo general, dan orden de evacuación. Si ese es el caso, no debe ignorar salir de su residencia, por lo que antes de hacerlo, si tiene tiempo, desconecte los aparatos eléctricos, el gas y el agua, llévese el dinero, los documentos personales, kit de emergencia, linternas, teléfonos celulares bien cargados y medicinas. No maneje en zonas inundadas.

Si por el contrario, la orden es quedarse en casa, hágalo, ya que sería un peligro conducir bajo la tormenta. Aunque vea todo tranquilo afuera, no hay que salir, ya que a veces, las tormentas y huracanes se calman por un breve momento y repentinamente arrasan con toda su fuerza. Esté alejado de las ventanas para no lastimarse con vidrios rotos o escombros. Permanezca en una habitación que no tenga ventanas, o métase dentro de un clóset. Por último, esté listo para irse en caso de que tenga que hacerlo por indicación de los organismos de seguridad.