Nadó desnuda y también fue estafada, las convulsionadas vacaciones de Britney Spears en México

En su más reciente escapada a las costas mexicanas, Britney Spears experimentó de todo, desde momentos mágicos hasta un desafortunado incidente de estafa que empañó parcialmente su estancia. La cantante, que disfruta frecuentemente de los paraísos tropicales de México, compartió una experiencia menos que perfecta que involucró a una vendedora local.

Mientras la mayoría de sus días transcurrían entre la belleza y la tranquilidad, Spears enfrentó un evento inesperado que marcó su viaje. “ Una señora me estafó: me hizo pagar 750 dólares en una tienda cuando sólo eran 300 ″, confesó la artista en una publicación de Instagram que posteriormente eliminó, pero que no pasó desapercibida ante los ojos de los medios.

PUBLICIDAD

La publicación generó muchas reacciones en redes sociales, donde se debatió el hecho de que la cantante fue víctima de un engaño por parte de comerciantes locales, algo que lamentablemente es bastante habitual en distintos puntos del continente, de acuerdo a lo que se relata en las redes sociales.

Momentos de relajo

A pesar del mal rato, Britney no dejó que este incidente marcara sus vacaciones. La cantante describió el resto de su viaje como “una maravilla”, lleno de momentos de liberación y autoexploración. Narró con entusiasmo cómo nadaba desnuda en el mar a las tres de la mañana, disfrutaba de vinos selectos, y se sumergía en actividades que la hacían sentir viva y conectada consigo misma.

“Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Le dije ‘Vete a la mierda’ a alguien por primera vez. Leí todos los libros del hotel. Di paseos nocturnos que me enfadaban porque no estaba en el volante. Lavé mi propia ropa en la tina. Me puse ‘nasty’ y me unté aceite por todo el cuerpo mientras usaba traje de baño y me grabé. Y nunca lo publiqué. Aprendí a mirar hacia arriba. Tuve sueños extraños sobre las paredes de la iglesia. Me resfrié y me fui”, detalló Spears sobre sus experiencias.