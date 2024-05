Emiten vigilancia de calor extremo para este martes

May 21st: 🥵Un martes bien caluroso con índices de calor sobrepasando los 108 grados en casi todas las zonas costeras y de poca elevación. ¡Manténgase hidratados!

A very hot day with heat indices above 108 degrees for many coastal and urban areas. Stay hydrated!#prwx #usviwx pic.twitter.com/nShi5aAYBe