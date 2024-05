Sectores de estos pueblos se quedarán sin luz martes y miércoles

La empresa LUMA Energy anunció que sectores de varios municipios de la isla se pueden quedar sin el servicio de energía eléctrica este martes, 21 de mayo, y miércoles, 22 de mayo, por trabajos de mejoramiento y mantenimiento.

Las labores incluyen restauración y modernización de subestaciones, y trabajos para aumentar la resiliencia de los postes. Las actividades pueden provocar que los clientes se queden sin luz por cantidad de horas bastante prolongadas.

Sectores sin luz martes

Canóvanas

Comu. Las 400, Comu. Villa Sin Miedo, Edu. Escuela Eduardo García Carrillo, Edu. Escuela Elemental Barrio Las 400, Edu. Escuela Elemental Domingo Nieves Ortiz, Edu. Escuela Manuel Agosto Lebrón, Edu. Escuela Pedro Gutierrez, Ind. Industrial Park, Parc. Benítez, Parc. Campo Rico, Sect. Añoranza, Sect. Barrio Cubuy, Sect. Barrio Lomas, Sect. Cambalache, Sect. Canovanillas, Sect. Colinas, Sect. Colinas De Cubuy, Sect. Condesa, Sect. Cubuy Marines, Sect. El Hoyo, Sect. Finca Pozos, Sect. Haciendas Cambalache, Sect. Hipódromo El Comandante, Sect. La Gallera, Sect. Las Magas, Sect. Las Yayas, Sect. La Vega, Sect. Lomas Cole, Sect. Los Cafés, Sect. Los Casillas, Sect. Los Castillo, Sect. Los Castros, Sect. Los Colón, Sect. Los González, Sect. Los Navarro, Sect. Los Peñones, Sect. Los Pereira, Sect. Los Torres, Sect. Peniel, Sect. Puente Moreno, Sect. Quebrada Prieta, Sect. Toma De Agua, Urb. Country View, Urb. Estancias De Campo Rico.

También el Residencial Jesús T. Piñero, el casco urbano, y las urbanizaciones Country View, Del Pilar y Las Vegas.

Aguadilla

Sect. Lencho Pérez, Sect. Leo Fora, Sect. Los Cardona, Sect. Militar, Sect. Mon Ruíz, Sect. Naranjo Abajo, Sect. Naranjo Arriba, Sect. Naranjo Cuchillas, Sect. Naranjo Militar, Sect. Sabana, Parc. Luyando, Sect. Ángel Chaparro, Sect. Carlos Concepción, Sect. Coloso, Sect. Comunidad Aislada, Sect. El Imán, Sect. El Jibarito, Sect. Gabina Mendoza, Sect. Gil Feliciano, Sect. González, Cmpd. Guayabo, Come. Centro Comercial Asomante, Come. Plaza Coppelia, Comu. Comunidad Especial Calle San José, Comu. Espinal, Comu. Las Flores, Edu. Escuela Epifanio Estrada, Parc. Nieves, Res. Residencial Aguada Gardens, Res. Residencial Jardines De Aguada, Sect. Asomante, Sect. Bajura, Sect. Bajuras, Sect. Casco Urbano, Sect. Casualidad, Sect. Chucho Ramos, Sect. Colinas Del Valle, Sect. Colindas, Sect. Cuesta Los Chicharones, Sect. Felícita, Sect. Hoyo Frío, Sect. La Loma De Moncho, Sect. La Playa, Sect. Las Guabas, Sect. La Viuda Morales, Sect. Lomas De Pancholo, Sect. Los González, Sect. Los Pinos, Sect. Paseo Las Flores, Sect. Pepe Rivera, Sect. Ramal 115, Sect. Reparto Minerva, Sect. Rufino Sánchez, Sect. Sixto Méndez, Sect. Tablonal, Urb. Estancia Colinas Del Lago, Urb. Extensión Jardín De Aguada, Urb. Extensión Los Flamboyanes, Urb. Extensión San José, Urb. Las Casonas, Urb. Los Flamboyanes, Urb. Reparto Bonet, Urb. S, Pueblo De Aguadilla, Aguadilla Mall, Ave. Corazonez, El Paseo Real Marina, Comu. Palmar, Res. Residencial José Agustín Aponte, Sect. Aguadilla Pueblo, Sect. Avenida Los Corazones, Sect. Cerro Visbal, Sect. Gonzalo, Sect. Monte Brujo.

Caguas

Carr. 1 PR-798, Km. 27.06, Bo. Rio Canas, Sec. Taforo, Sec. El Coqui, Sec. Manantial, Sec. Hoyo Frio, Sec. Taforo, El Coqui, Manantial, Hoyo Frío, Bo. Rio Cañas, Carr. 1 Pr-798, Km. 27.H-06.

Sectores sin luz miércoles

Cabo Rojo

Carr. 101, Urb. Villa Chica calle B, PR-102 Km 14.9 Barrio Joyudas, Urb. Villa Chica, Calles: A, B, C Y D En Carr 101.

Aguadilla

Bo. Borinquen, Calle Carrucas, Villa Betina Carr. 107 Km. 0.4.

Mayagüez

Bo. Naranjales, Carr. 106, Parcelas Carmelitas, Bo. Naranjales, Carr. 106.