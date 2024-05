Caso de Jhonny “respalda” las denuncias realizadas durante años por parte de rescatistas

El caso de la mascota del cantante urbano, Raúl Armando Del Valle Robles, conocido como “Luar la L”, desenmascaró la cruda realidad de los animales realengos de la isla, luego que el can de exponente fue hurtado desde su urbanización y eutanizado en el Centro de Control y Albergue Capitán Correa, en Arecibo.

Esto, a pesar que “Jhonny”, estaba debidamente identificado como la mascota del artista.

PUBLICIDAD

Tras una búsqueda e investigación de varios días, las autoridades encontraron el cadáver de Jhonny dentro de una bolsa negra tirada en un solar del centro en cuestión.

“Una indignación enormemente, que aunque yo sabía que esta era la realidad de los perros que recogen de la calle, eso no lo hace más fácil, duele, y ha destapado lo que nosotros llevamos denunciando por años, el negocio que hay detrás del recogido y matanza de animale. Porque si un perro llega con un collar y chapa, igual, aunque llegue, el tu eutanizarlo inmediatamente. ¿Dónde está ahí la compasión, la empatía, la vocación y el deseo genuino de ayudarlo?”, cuestionó la fundadora de la organización sin fines de lucro, Pet Friendly PR, Sylvia Bedrosian.

El negocio detrás del recogido

A principios de mayo, el programa de WAPA-TV, Cuarto Poder, sacó a la luz que las empresas Genera PR y Metropistas y más, tienen contratos con la compañía de exterminación, Costello Exterminating, con el objetivo de recoger perros y gatos realengos y reubicarlos en distintos refugios a nivel isla.

Según Bedrosian, solo operan cuatro albergues en el archipiélago: San Juan, Carolina, Mayagüez y Arecibo. De la misma forma, Cuarto Poder investigó las alegaciones sobre el centro de Arecibo que acabó con la vida de Jhonny, el cual cobra, presuntamnete, hasta $500 por animal.

Bedrosian, quien también se dedica a las relaciones públicas y mercadeo de artistas, aseguró a Metro Puerto Rico que “siempre han habido este tipo de denuncias” sobre estos centros —contratados por municipios por miles de dólares— que eutanizan a los animales de la calle.

PUBLICIDAD

No es hasta ahora que “pasó con alguien conocido” que lo llevó “hasta las últimas consecuencias”, opinó Bedrosian, asegurando que lo acontecido respalda los señalamientos.

“Están aquí por la irresponsabilidad del ser humano, del Gobierno y del Departamento de Salud (DS). Un problema que tú has permitido que esté descontrolado, porque es una crisis de perros, gatos, caballos, cerditos, iguanas y culebras […] ¿cómo se resuelve esto ahora? La solución es: ¿vamos a recogerlos y vamos a matarlos? Tienes gente aprovechándose de esto y haciendo dinero, porque fíjate que los contratos son con compañías de exterminación. ¿Qué credibilidad tienen ellos? Las únicas personas que pueden eutanizar un animal es un veterinario licenciado”, detalló.

Luego de las denuncias del artista, el alcalde del municipio, Carlos “Tito” Ramírez, emitió unas declaraciones donde aclara que el albergue no es propiedad del Municipio de Arecibo, pero opera bajo un contrato con el ayuntamiento.

“De acuerdo con la información obtenida, se alega que el perro llegó al albergue de animales ubicado en Arecibo. Cabe destacar que el albergue es administrado por corporación privada y que el contrato fue otorgado bajo la pasada administración. Es importante que se entienda que el municipio no administra el albergue”, sentenció el alcalde.

Sobre lo anterior, Bedrosian aclaró que el director de esta corporación, Carlos Negrón Casalduc, “hace dinero” cuando le entregan perros. Aunque no sean animales de esse pueblo.

“El trato era, yo te doy el espacio, no te cobro nada, pero me recibes a todos los animales de Arecibo [...] Si el no está haciendo dinero de Arecibo, pues: ‘todo el mundo traiga para acá los perros que yo te voy a cobrar’”, dijo, aclarando que perros como Jhonny llegan a otros municipios, cuyos lideratos son del mismo partido.

“Mucha gente está preguntando: “Es que no entiendo, ¿cómo de Río Grande llegó a Arecibo?, Pues Río Grande es Popular (PPD) y Arecibo es Popular. Según el alcalde de Río Grande, es la única compañía aceptando [animales]”, informó.

El problema consiste en que los municipios reciben múltiples querellas de los residentes para el recogido de animales, pero no hay lugar para dónde llevarlos. Según la Ley 154-2008, que regula el bienestar y protección de los animales, los municipios deben manejar y controlar los animales realengos.

Las organizaciones como Rabito Kontento, Fundación Save a Sato y más están a capacidad, y Bedrosian afirmó que las entidades hacen de tripas corazones para saldar sus deudas, cuidar de sus perros, trabajar emergencias y rescates.

Bedrosian cuestionó por qué ese dinero — que los municipios otorgan a través de contratos a estas empresas— no es destinado a las organizaciones sin fines de lucro que buscan esterilizar y dar en adopción.

“Lo que me duele mucho es que yo me paso solicitando ayuda, pidiendo donativos de comida, toallas, periódicos, recaudando de la manera que pueda para poder darle a estos albergues y, cuando tú ves todo el dinero que le dan a estos tipos y, —a nosotros, los albergues que sí ayudamos y que nos dejan los perros amarrados en el portón— no nos das un dólar, no nos das ni un saco de comida. Nunca nos han dado un dólar. Pero para darle a esta gente para que mate perros, sí. No entiendo”, denunció.

Aboga por la esterilización y cuestiona inacción por parte de Salud

La fundadora recalcó que entidades como Humane Society de los Estados Unidos recomienda la esterlización a largo plazo para trabajar la sobrepoblación y estima que se pueden ver resultados en aproximadamente 10 años. Por su parte, aseguró que la comunidad ha propuesto iniciativas, pero han sido ignoradas.

Asimismo, subrayó que la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) del DS no ha hecho “nada” para trabajar con la problemática. Estabelció que en los eventos de vacunación o esterelización solo ponen su logo por “cortesía”, pero su contribución es inexistente.

Mientras que, los rescatistas solicitan constantemente apoyo para recibir vacunas u otro tipo de ayuda, pero “no contestan ni devuelven llamadas”.

Aunque, según la fundadora, para otorgar licencias para criar o vender mascotas, el DS facilita el camino con unos costos asequibles, a lo que Bedrosian rechazó completamente, considerando la crisis de sobrepoblación que enfrenta la isla.

“No debes estar dándole licencias para criar perros, ni vender perros cuando tenemos un problema de sobrepoblación de perros […] ni de broker, ni de breeder, porque están dando licencia de broker -que significa que tú puedes traer perros de afuera y venderlos aquí-, y la licencia de breeder. Si tú sabes, Salud, que hay un problema de animales, ¿por qué tú estás dando licencias por $50? Pon la licencia $10,000 y si acaso”, argumentó.

Finalmente, agregó que la esterilización debe ser mandatoria y que sería beneficioso que veterinarios de “afuera puedan llegar a ayudar”.

El caso de Jhonny

Según detalló el cantante a través de sus redes sociales, vecinos contactaron a refugios para que removieran a Jhonny. Luego de no encontrar a su can, denunció en sus redes sociales la desaparición de Jhonny y aseveró que contactó a los refugios y a las autoridades para lograr dar con su mascota, mas no obtuvo respuesta.

Durante el tiempo de su búsqueda, Del Valle Roble, reclamó en múltiples ocasiones que los refugios evadían “por completo” proveer información que pudiera dar can el paradero de Jhonny.

El caso propició una investigación por parte de las autoridades y el juez, Davier Alfaro Alfaro del Tribunal de Arecibo, ordenó el allanamiento del centro en cuestión para identificar si el perro se encontraba en el albergue.

La orden fue entregada al administrador de las facilidades, Carlos Casalduc. Las autoridades indicaron que buscaron en cuatro áreas de las facilidades: área de entrega, área cuarentena, área de adopción, área de la nevera -donde están los animales muerto. Así mismo, informaron que en esas zonas no se encontró al perro “Johnny”.

Posteriormente, el agente Joel Vidot Soto confirmó que en un solar yermo -en la parte posterior de las facilidades- se localizó una bolsa plástica de color negra que en su interior había el cuerpo de un perro en un avanzado estado de descomposición.

Luego, Pet Friendly PR, confirmó en sus plataformas sociales que el perro fue puesto bajo eutanasia.

Bedrosian aseguró que el exponente urbano llegará hasta “lo último” para darle justicia a su mascota, Jhonny.