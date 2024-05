Carteros recogen más de 1.2 millones de libras de alimentos no perecederos

La Asociación Nacional de Carteros de Puerto Rico (NALC), Local 826 y 869, llevó a cabo este sábado el recogido de alimentos no perecederos para ayudar a los menos afortunados.

La trigésimo segunda edición del llamado “Food Drive” fue todo un éxito, gracias al respaldo contundente de los ciudadanos y de héroes anónimos que se han unido a lo largo de los años, logrando recolectar esta vez unas 1,283,568 libras de alimentos no perecederos.

PUBLICIDAD

En 2023 se recogieron unas 1,962 mil libras de alimentos no perecederos, alcanzando el primer lugar a nivel de Estados Unidos, esto a pesar de todas las situaciones que enfrentó Puerto Rico, mientras en 2022, unas 2,964,000 libras de alimentos no perecederos, conquistando así el primer lugar por esta iniciativa a nivel de Estados Unidos y en su categoría (2022 Food Drive Collected The Most Food in the Nation / 2022 Food Drive Category #4 Winner).

Debido a los temblores que afectaron la zona suroeste de Puerto Rico y la pandemia por Covid-19, la NALC, Local 869 estuvo tres años sin realizar el evento.

En 2019, la recolección de alimentos fue histórica, 2,374,594 libras, quedando en primer lugar a nivel Isla y en Estados Unidos. En 2018, unas 1,729,750 libras de alimentos en el “Food Drive”; en 2017, unas 1,439,267 libras de alimentos. Este 2024 apoyaron la iniciativa la Unión de Carteros Branch 869, su presidente Julio Santiago, y Branch 826, con su presidente Roberto Santini.

Fue hace más de tres décadas que los carteros identificaron necesidades de las personas, entre ellas, que no tenían qué comer por lo que, inmediatamente, se lanzaron a las calles. Las instituciones sin fines de lucro alrededor de todo el País esperan este gran beneficio que reciben gracias a los Carteros de Puerto Rico, teniendo como aliados, también, a agencias como AARP, United Way y Caribe Girl Scouts Council. Entidades sin fines de lucro sobreviven a veces hasta un 85 por ciento del año.

Para cumplir con esta misión inquebrantable hubo la colaboración de los medios de comunicación y la televisión local. Personalidades de Telemundo, como el periodista ancla de “Telenoticias”, Jorge Rivera Nieves, y los artistas Emanuel Shabum y Alex DJ (“Puerto Rico Gana”) abrazaron la causa. De Wapa TV, dijeron presente los periodistas, Julio Rivera Saniel, Mónika Candelaria; y la comunicadora, Nicole Chacón (“NotiCentro”). De WIPR, Mayra Acevedo, ancla de “Notiséis”; y de TeleOnce, Kimberly Santiago (“Jugando Pelota Dura”) y Pepe Calderón y Manuel Crespo (“En la mañana”).

PUBLICIDAD

Además, participaron la Miss Mundo de Puerto Rico 2024, Valeria Nicole Pérez; la intérprete de señas Celimar Rivera; los salseros, Willito Otero y Juan José Hernández (cantautor y director de la Orquesta San Juan Habana); el exponente, Oscar Serrano “Que Loco”; la joven vocalista, Wendy Luna; y Amelia Infantil.

Los portavoces de los carteros, Michael Rivera (Branch 869) y Cristina Tristan (826) agradecieron al pueblo por solidarizarse con el “Food Drive”.