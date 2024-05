¿Qué es el Virus del Nilo Occidental confirmado en Texas?

El Distrito de Salud Metropolitano de la ciudad de San Antonio, Texas en Estados Unidos, informó que detectaron el Virus del Nilo Occidental en mosquitos de la zona, por lo que invitaron a la ciudadanía a tomar previsiones.

Telemundo San Antonio notificó este jueves que los mosquitos que dieron positivo al virus fueron recolectados en el suroeste de San Antonio, cerca de la intersección de Ray Ellison Blvd y Loop 410.

Se trata del primer grupo de mosquitos que ha dado positivo al Virus del Nilo Occidental este año, por lo que las autoridades de Texas ya comenzaron con los planes de control de plagas para erradicarlos.

¿Qué es el Virus del Nilo Occidental?

Medline Plus explicó que el Virus del Nilo Occidental es una enfermedad infecciosa que se detectó por primera vez en Estados Unidos en 1999 y en humanos es causado por la picadura de mosquitos infectados.

La mayoría de las personas no presentan síntomas, pero cuando los hay, manifiestan fiebre, dolor de cabeza, dolores de cuerpo, en las articulaciones, erupción cutánea, diarrea o ganglios linfáticos inflamados. Por lo general, hay una recuperación completo, pero hay casos cuando la fatiga y debilidad pueden durar varias semanas.

El virus puede ser mortal si llega al cerebro. Manual MSD detalló que 1 de cada 150 pacientes puede agravar por encefalitis, meningitis, o parálisis flácida. Si el sistema nervioso central se ve afectado, el paciente puede presentar fiebre alta, cefalea, rigidez cervical, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular, pérdida de visión, entumecimiento y parálisis. Las personas más vulnerables son las de la tercera edad y quienes tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o cáncer.

¿Cómo prevenir el virus del Nilo Occidental?

Medline Plus dice que no hay vacunas para el Virus del Nilo Occidental, ni un tratamiento específico para los humanos que se infecten, por lo que la mejor manera es prevenirlo. Para ello, se recomienda usar repelente contra insectos, no tener agua estancada, vaciar el agua de floreros, de tobos, baldes o de cualquier recipiente, ya que esta puede ser de cultivo para los huevos de los mosquitos. Se aconseja estar en ambientes cerrados y usar mosquiteros en las ventanas para que los mosquitos no entren a las habitaciones.