Secretaria de Corrección bajo escrutinio: ¿Podría permanecer en su puesto tras interpelación?

La interpelación a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, en la Cámara de Representantes esta semana, evidenció los problemas administrativos y operacionales dentro de la agencia gubernamental, conforme a analistas de gobierno.

Tras la admisión de Escobar Pabón, ante la Legislatura, sobre el fallo sistémico que resultó en la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez –condenado por asesinato y posteriormente imputado por feminicidio– el exrepresentante Jorge Colberg Toro expresó que tal negligencia es inexcusable.

“Los jefes de agencia, por supuesto, que pueden tener aciertos y desaciertos, pero, cuando tú tienes la alternativa para remediar, atender, corregir una deficiencia que no tiene un impacto severo sobre la sociedad, pues no hay problema. Pero cuando tú tomas una decisión o cometes una negligencia que le cuesta la vida a un inocente, pues estamos hablando de palabras mayores. Eso es inexcusable porque no es cualquier negligencia o cualquier irresponsabilidad, es que le costó la vida a una persona”, reiteró el ex comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD).

Mientras tanto, la jefa de agencia se aferra a su cargo, a pesar de haber comparecido ayer ante el Departamento de Justicia como parte de una investigación sobre la liberación de Ávila Vázquez, convicto del asesinato de una mujer en 2005, e imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, ocurrido el pasado 21 de abril en Manatí.

La exsecretaria del DCR Zoé Laboy reconoció que los jefes de agencia siempre son responsables de los acontecimientos internos, pero no cree que este incidente deba resultar en la renuncia de Escobar Pabón, más señaló que las investigaciones pertinentes aún están en curso.

“Creo que lo que tiene que hacer es inmediatamente hacer una evaluación, que entiendo que ayer, en la interpelación, eso fue lo que dijo, que estaba revisando todo para evitar que volviera a ocurrir este hecho tan horrible y lamentable, particularmente para la familia que pierde a esta muchacha”, dijo la exsenadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en entrevista con este medio.

Laboy también destacó que la actual secretaria de Corrección “ha dado la cara”, al responder las interrogantes sobre el tema tanto en la Legislatura, como en los medios de comunicación, “a diferencia de quizás muchos otros jefes y jefas de agencia”.

Por su parte, la exsecretaria de Asuntos de la Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Edda López Serrano, manifestó que la jefa de agencia ha respondido las preguntas de los legisladores “con la mayor candidez”, mas criticó que esta haya delegado la tarea de firmar las excarcelaciones a otra persona sin cuestionarla.

“Una de las cosas que a mí más me espantó fue que la señora Escobar declaró que la persona responsable de firmar, de aprobar los pases extendidos, lleva en ese puesto 15 años. Ninguno de los gobernadores ni secretarios ha cuestionado esa gestión que hacía esa persona, lo que quiere decir que, durante todo ese tiempo, los secretarios de Corrección no participaban del proceso de excarcelación de reos peligrosos”, expresó la activista.

Laboy expresó que, aunque desconoce los motivos de Escobar Pabón para delegar la autorización de pases extendidos a confinados, durante su función como secretaria de Corrección, esta mantuvo dicha responsabilidad.

“Creo que ese tipo de decisión puede tener un impacto demasiado grande y yo prefiero, si yo estuviera en la silla, yo preferiría estar involucrada directamente en esa decisión”, indicó.

Sobre la posibilidad de que Escobar Pabón continúe en su puesto, López Serrano destacó que su permanencia o salida no atendería la raíz del problema, ya que la gestión del DCR requiere una revisión exhaustiva.

“Si quien venga va a continuar con esta política pública de negación de los problemas de raíz, pues entonces yo no sé para qué la van a sacar”, estableció la experta en Asuntos de la Mujer.

Desaprueban rol de la jefa de agencia en campaña del gobernador

En cuanto a la participación de Escobar Pabón en la campaña política del gobernador Pedro Pierluisi, los expertos coinciden en que esta decisión debería reevaluarse, pues podría crear conflictos de interés.

Por su parte, Colberg Toro opinó que la controversia alrededor de Escobar Pabón ha opacado el cierre de campaña del gobernador.

Además, López Serrano desaprobó la falta de separación entre la gestión pública y la agenda político-partidista del primer ejecutivo.

“Si el gobernador realmente no ve el conflicto en eso, estamos en un problema todavía más serio de lo que pensábamos. Porque, entonces, eso lo que quiere decir es que él está gobernando pensando que lo que domina es un partido político y no ha asumido su responsabilidad como primer mandatario de todo un país. Y eso es un problema para la democracia”, advirtió.

Asimismo, Laboy sostuvo que, si bien no ve como problema que la jefa de Corrección participe en actividades políticas fuera de su horario laboral, “pero que tenga una responsabilidad dentro del organigrama político-partidista, yo creo que eso se debe reevaluar”.