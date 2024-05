PPD denuncia que electores populares reciben papeletas de voto adelantado del PNP

La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lcda. Karla Angleró González, el comisionado electoral alterno, Lcdo. Gerardo “Toñito” Cruz, junto a un grupo de electores y alcaldes denunciaron un patrón de varios casos en distintos pueblos donde afiliados populares recibieron papeletas del Partido Nuevo Progresista (PNP) para las primarias a través del voto por correo.

“Las denuncias que por semanas estuvimos haciendo, donde se contaban historias de electores que recibían la visita de alegados funcionarios para llenar solicitudes de voto adelantado al electorado indicándoles que estarían recibirían las papeletas de su colectividad independiente de cual solicitud se llenaba. Estas personas afiliadas al PPD son víctimas de un patrón recurrente y han acudido a su colectividad en busca de ayuda porque quieren votar por los candidatos populares. No vamos a permitir estas acciones que van en contra del proceso democrático y por eso le vamos a garantizar a los electores su derecho al voto”, expresó Angleró González.

La comisionada electoral de la Pava explicó que cuando se recibieron las solicitudes de voto adelantado y se grabaron en sistema para proceder a enviar la correspondencia, se detectaron 396 solicitudes excluyentes (doble solicitud). Al menos 114 electores del PPD sometieron cartas expresando su intención de votar en nuestra primaria, no obstante, aseguran que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika Padilla, no aceptó dichas comunicaciones y ordenó que esos casos fueran trabajados mediante llamadas a través de Juntas de Balance. No obstante, no todos los electores pudieron ser contactados para que en dichas llamadas pudieran validar su intención de votar en alguna de las primarias.

Angleró González explicó que se han encontrado otras modalidades donde electores contactados por alegados “funcionarios de la CEE” llenaron solicitudes indicando ser populares y recibieron papeletas del PNP. Otros casos reportados son electores que no solicitaron el voto por correo y recibieron papeletas.

“Es inaceptable que los derechos de los electores sean manipulados de esta manera. Estamos viendo un ataque directo a la integridad del proceso electoral. Hacemos el reclamo y levantamos la voz de alerta en este proceso de primarias para evitar que esto pueda pasar en las elecciones generales”, añadió.

Durante la conferencia de prensa se presentaron varios sobres recibidos por los electores populares con las papeletas del PNP unidos a la declaración de autenticidad y anejando el sobre con las papeletas del PNP sin votar.

La comisionada electoral mencionó que estos asuntos serán llevados al secretario de la CEE para habilitar que estos electores sean dados de baja en la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente (JAVAA- PNP) y que puedan votar en la primaria del PPD.

“Todos los sobres de estas personas serán llevados al secretario de la CEE para que se pueda hacer el proceso de inclusión en la modalidad de voto adelantado que éstos interesen votar. El PPD les asegurará a esos electores que podrán votar”, sostuvo.

Por su parte, Cruz señaló que “algunos candidatos del PNP no tiene la más mínima intención de ser transparentes en este proceso de primarias y buscar solo los afiliados de su colectividad. Tal parece que dicen tener muchos votos pero en realidad no los tienen y recurren al engaño.

En la misma línea, el comisionado electoral alterno presentó varias recomendaciones.

“En la página de la CEE, se incluya en la parte de información al elector si en efecto tiene una solicitud de voto adelantado para cualquier evento electoral. Cuando se trate de electores en égidas, la solicitud sea llenada en Juntas de Balances. Cuando el elector solicite que la papeleta llegue a una dirección distinta a la que aparece en su registro electoral, se corrobore con elector en Junta de Balance la veracidad de esa transacción”, detalló el también secretario general del PPD.

“Aquí está la evidencia que el país necesitaba de que el trámite del voto por correo es vulnerable y requiere de garras para evitar este tipo de trámite fraudulento. Este es el mismo patrón realizado en el 2020 sin acciones por el PNP para ganar las elecciones generales. No vamos a descansar, inclusive en este proceso de primarias, para llevar estos casos hasta las últimas consecuencias”, afirmó Cruz.