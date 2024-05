“Me sentí criminalizado”: enfermeros relatan experiencia de despidos

Mientras el enfermero César Ommi asistía una histerectomía en el hospital Pavía Santurce, cerca de las 10:30 a.m., la coordinadora de enfermería lo interrumpió para escoltarlo a una reunión con la administración en la que recibió la noticia de su despido. “En el proceso que estoy caminando hacia allá, me doy cuenta de que no soy el único. Muchas personas están bajando acompañadas y muchas de ellas salían llorando”, rememoró.

“Me sentí criminalizado […] como si hubiera cometido un delito porque allí se movió todo un equipo de recursos humanos y un equipo de abogados. Allí, despidieron, yo creo, que más de 50 o 100 empleados”, contó el profesional de salud a Metro Puerto Rico.

Omni cuestionó las razones de su despido al director ejecutivo de Pavía Santurce, Humberto Pérez Pola, quien lo atribuyó a un déficit financiero y bajo censo de pacientes. También le señaló al ejecutivo la decisión de adquirir otro hospital (HIMA San Pablo), pero no recibió una respuesta concreta.

“¿Cómo usted va a comprar un hospital y luego de unos meses va a despedir personal?”, se pregunta.

Desde 2020, este enfermero enfrentó tres cesantías: primero en el hospital Bayamón Medical Center, seguido por el centro de salud primaria Neomed Center y, hace un mes, en Pavía Santurce. Actualmente trabaja en el hospital Wilma Vázquez, en Vega Baja, pero se cuestiona si vale la pena continuar en la profesión.

Recomendados:

“Uno tiene que evaluar porque yo voy a hacer papá ahora y, realmente, si esto es la manera de los hospitales jugar económicamente, pues yo nunca voy a encontrar una estabilidad”, manifestó.

Desde el 2014, 2,012 personas identificadas bajo esta profesión solicitaron el seguro por desempleo, según datos suministrados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) a este medio.

La directora del Seguro por Desempleo, Karla Vallejo, aseguró que después del huracán María en 2017 hubo una migración mayor de talentos en profesionales de salud que otras disciplinas. (En los años 2020 y 2021, se registraron las mayores cifras de reclamaciones, que alcanzan 527 y 297 personas, respectivamente, atribuibles a la pandemia de COVID-19. En 2017, se registraron 271 solicitudes).

“Solo podemos medir los que lograron solicitar el beneficio o que quisieron hacerlo. No vamos a tener una cantidad real de todas las personas que se fueron a Estados Unidos o despidos masivos en instituciones hospitalarias. No se va a identificar si la persona como tal no solicitó el beneficio”, expresó Vallejo.

Mientras, el Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico (CPEPR) confirmó que enfermeros desplazados buscan ayuda sobre una compensación justa o traslados a otros hospitales. No obstante, su presidenta, Susan Figueroa González, no pudo precisar a cuántos enfermeros han atendido desde el año pasado y cuánta ayuda económica han provisto.

Este medio supo, a principios de abril, que el sistema hospitalario Metro Pavía —la red de hospitales afiliados más grande de Puerto Rico y el Caribe— inició un proceso de cesantías de cientos de plazas en las áreas de seguridad, centro de llamadas, secretaría y enfermería.

El pasado 4 de mayo, el Hospital Damas, en Ponce, despidió a 16 enfermeros, con la justificación de bajo censo de pacientes. Mientras, el 19 de julio del 2023, HIMA San Pablo anunció un plan de ajuste de fuerza laboral que incluyó cesantías de 300 empleados en las instalaciones de Bayamón, Caguas y Humacao.

Una de las afectadas por estas medidas en HIMA San Pablo en Caguas fue la enfermera Marlene Bonilla, quien laboró en la Unidad de Cuidado de Intensivo Neonatal (NICU, en inglés) por casi una década.

La transición a convertirse en Metro Pavía estuvo llena de rumores en cuanto a la permanencia de los empleados, narró, hasta que, el día antes de convertirse en el hospital Pavía Caguas, despidieron a cinco enfermeras del NICU, incluyéndola a ella. “No sabemos nunca por qué nos despidieron. Solamente nos dejaron hacer el turno completo. A las 6:15 p.m. nos entregaron la carta de despido”, relató.

Informó que la nueva administración llamaría al personal desplazado para reclutarlos nuevamente, pero a la madre soltera de dos hijas no la contactaron.

Algunas de las áreas afectadas por las cesantías, recordó, fueron Maternidad, “Nursery”, Pediatría, Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico (PICU, en inglés), Sala de Emergencia, Centro Primario de Stroke, entre otros departamentos.

Según Bonilla, la instalación de Caguas abrió una unidad de Pediatría y una de sus colegas despedidas fue recontratada el pasado 13 de mayo. Metro Puerto Rico supo que 10 camas —de alrededor de 40 en total— están disponibles luego de que el piso estuviera cerrado aproximadamente cuatro meses, por falta de acuerdo entre hospitalistas y la nueva administración.

“Lo que no entiendo es cómo Pavía está contratando personal cuando hace poco anunciaron que tienen que despedir a 500″, instó tras publicaciones en la prensa sobre un plan de ajuste que contempla el conglomerado.

Las cifras de reclamaciones del DTRH revelan que solo 32 personas reclamaron el beneficio del seguro por desempleo bajo el conglomerado de Pavía. De ese total, 21 corresponden a Yauco Healthcare Corporation, que tiene Pavía Yauco, cinco son de Metro Pavía Healthcare; tres de Metro Pavía Health System; dos de Pavía at Home y uno del hospital Pavía Santurce. En cuanto a HIMA San Pablo, se registraron cuatro.

Aunque no especificó razones por las bajas reclamaciones, la directora del Seguro por Desempleo opinó que es posible que “no han querido solicitar o que lograron conseguir un empleo rápido. Ocurre mucho que no lo piden rápido porque, si reciben una compensación, saben que lo van a descontar, y prefieren esperar”.

La presidenta del CPEPR indicó que una cantidad de enfermeros desplazados considera moverse a otras áreas del cuidado de la salud, como salud escolar, agencias de servicios de salud a domicilio, laboratorios y unidades de diálisis.

No obstante, en el caso de Ommi y Bonilla contemplan hacer un cambio radical en su campo profesional. Ommi, por ejemplo, dijo que optaría por una carrera en tecnología, como creación de páginas web. Por su parte, Bonilla se certificó en sueroterapia, que es un tratamiento de bienestar de medicina regenerativa, para abrir una estética en Santa Isabel.