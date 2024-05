Jacob Anderson: “Es el libro el que dicta hacia dónde vamos”

La primera temporada en AMC de ‘Entrevista con el vampiro’ no sólo atrajo a los entusiastas de las novelas de Anne Rice, sino que también presentó estos inolvidables personajes e historias a un grupo completamente nuevo de fanáticos. El éxito sin duda se debe a las mentes brillantes del productor ejecutivo y colaborador de toda la vida de AMC, Mark Johnson, y al showrunner Rolin Jones, así como a las convincentes actuaciones de Jacob Anderson y Sam Reid, como los vampiros Louis de Pointe du Lac y Lestat de Lioncourt. Y, por supuesto, Eric Bogosian en su turno como entrevistador Daniel Molloy.

Esta semana, la entrevista continuará en AMC y AMC+ con una segunda temporada, que se rodó en Praga, París y Nueva Orleans. Tres ciudades que ofrecen un profundo pozo de alcance y espectáculo. La nueva temporada será aún más impresionante visualmente que la primera e introducirá elementos clave de las novelas de Rice, como el Théâtre des Vampires, y explorará el noviazgo y la historia de amor de Louis y el vampiro Armand, interpretado por Assad Zaman. También protagonizan los talentosos Delainey Hayles y Ben Daniels. La segunda temporada es un verdadero homenaje al trabajo de Anne Rice y no se la debe perder.

Hablamos con Jacob Anderson para conocer más de esta nueva temporada de ocho episodios.

P: ¿Cómo se aborda el ritmo de esta narrativa en la segunda temporada, sabiendo que se está contando esta historia sobre el pasado?

Jacob Anderson: Esta es la segunda parte del libro y la seguimos de manera un tanto religiosa con respecto a la novela. Es el libro el que dicta hacia dónde vamos. Durante la primera temporada jugamos con la idea de ir a Europa, pero nos resistimos. Ahora se confirma ese viaje.

P: Daniel continúa intentando presionar a Louis, en términos de su recuerdo, especialmente con Armand ahora como una presencia adicional que se cierne sobre todos ellos…

JA: Para ser justos. Creo que desde la perspectiva de Louis tienes la sensación de que ahora es muy consciente de lo poco confiable que es, por lo que quiere investigar su pasado. El sabe que Daniel es la única persona que puede ayudarle, por lo que la dinámica cambia bastante entre ellos. Dubai está muy presente porque están sucediendo muchas cosas allí. Solo quiero decir que he hecho cosas en esta serie y en esta temporada que no se parecen a nada a lo que he hecho antes en una película o frente a una cámara. Este personaje me ha llevado a lugares emocionales y de interpretación que no creía posibles.

P: ¿Qué podemos esperar ver que sea diferente de Louis y Lestat en esta temporada?

JA: Mmmm. Mmm. Hm, estoy tratando de pensar cómo responder sin dar muchas pistas. Hay una gran diferencia entre Louis y Lestat en la segunda temporada, principalmente porque Lestat está muerto. Pero Armand, está conectado con ellos porque es muy mayor y sabe mucho sobre muchos vampiros. Supongo que hay una conexión, pero realmente no sé si eso afecta su relación. ¿Puedes darte cuenta de que me han dicho que no diga nada? Lo único que puedo confirmar es que la memoria es un monstruo.

P: A medida que Louis y Claudia descubren quiénes son, ellos encuentran su lugar en un nuevo aquelarre europeo…

JA: A medida que Claudia envejece, va aprendiendo lo que le gusta y lo que no le gusta, y cómo conseguir lo que quiere. Con Louis, está en desacuerdo al principio, pero luego van a una parte tan homogénea del mundo, en mitad de una guerra, y van encontrando cosas en común. Cuando van a París, que a lo largo de la historia ha sido visto como un lugar muy tolerante, ambos se sienten bienvenidos. Creo que su relación, en lo que respecta a cuál es la dinámica real, siempre es un problema para Louis.

P: ¿Sigue Armand en el ojo del huracán?

JA: Creo que Louis y Armand siguen estando en el ojo del huracán porque su relación es una verdadera montaña rusa y a veces puede ser como un ejercicio de paciencia. Creo que su relación evoluciona de una forma que se convierte en uno de los puntos fuertes de la serie esta temporada.

P: ¿Puedes hablar sobre la toxicidad de la sangre para los vampiros?

JA: Sí. Eso forma parte de la rigidez del mundo de los vampiros. Es una estructura muy antigua. Ahora Louis y Claudia tienen que enfrentarse a esa estructura porque buscan una vida de relativa libertad, en realidad, en la relación que tienen con Lestat, ese es un punto de discordia. Es extraño decirlo, pero el vampiro europeo es un monstruo completamente diferente.

P: ¿Cómo abordas las escenas de tensión en comparación con las que presentan diálogos?

JA: El lenguaje tiene muchas cosas con las que puedes jugar, pero los silencios intermedios de la serie son igual de ricos, y la forma en que se construyen las escenas, especialmente en Dubai, son geniales. Hay un mundo en los silencios que es vibrante. No sé cómo explicarlo, pero sé que no me pareció demasiado difícil interpretarlo. Se sintió casi como un juego.

P: Jacob, ¿de niño había algo que te asustara?

JA: Creo que no puedo responder a esa pregunta honestamente porque era algo demasiado oscuro. Yo disfrutaba asustandome. De hecho, creo que es algo bastante común. A mi me gusta traspasar tus límites. Supongo que lo único que puedo mencionar es ‘Beetlejuice’. Me encantaba la película ‘Beetlejuice’. La veía constantemente en casa de mi abuelo, sobre todo me gustaba esa parte en la que se abre la puerta y hay serpientes. Me atraen mucho. Sobre todo ese tipo de serpientes rayadas, tuve verdaderas pesadillas recurrentes sobre el mundo infernal de ‘Beetlejuice’.

16

de mayo es la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie en AMC+.