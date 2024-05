Gobernador entiende hay que tener un balance en la producción de energía ante propuesta de Genera PR de convertir plantas a gas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que le parece razonable la propuesta de Genera PR de procurar convertir en gas natural algunas plantas generadoras, a pesar de que la política pública estatal y federal establece el 100 por ciento con energías renovables.

“No necesariamente. El Negociado de Energía es quien tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos que aprobó el Negociado conforme a la Ley de Política Pública Energética. Ese Plan Integrado de Recursos, por cierto, está en vías de ser revisado. En algún momento debe ser revisado. Y el Negociado está atendiendo eso. Cualquier cambio de fuentes de energía en Puerto Rico cualquier compra, inversión en nuevas facilidades de generación de energía en Puerto Rico particularmente en el área pública, requiere el visto bueno del Negociado”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Pero a la misma vez debemos tomar medidas para bajar el costo, siempre que podamos tomarla, y también para propiciar un mejor ambiente. Todos sabemos que el gas natural es menos contaminante que el petróleo. Así que cuando se hacen esas conversiones de unidades a gas natural, yo lo veo con buenos ojos. Porque mejora el ambiente por un lado, es más fácil el cumplimiento con los requerimientos de la EPA. Y por otro lado, baja el costo. O sea que por todos lados que uno lo mira, es positivo. Claro, cualquier cosa que se haga en el sector de energía, particularmente en las plantas generatrices del gobierno, propiedad del gobierno, tiene que cumplir con ese Plan Integrado de Recursos. Y es el Negociado es el que vela por eso”, añadió.

Al preguntarle si esa posición va en contra de la propuesta Puerto Rico 100 del Departamento de Energía de Estados Unidos, Pierluisi Urrutia sostuvo que hay que ser flexibles.

“Bueno, nosotros estamos a cargo de nuestro sistema de energía. El Departamento de Energía de Estados Unidos nos ofrece apoyo técnico, asistencia técnica. Nos ofreció el estudio PR100. Y yo personalmente dije que vamos a coger la información, vamos a utilizar la información que proviene de ese estudio. En aras de cumplir con nuestras metas en el campo energético. Pero otra vez, aquí hay que tener flexibilidad en este análisis. Es el Negociado el que toma, el que tiene la última palabra en cuanto a cambios de fuentes de energía, cumplimiento con Plan Integrado de Recursos. Nosotros no vamos a parar de propiciar, fomentar la energía solar. Pero sí, recabo que no es sólo atender la transformación que está en curso. También tenemos que velar porque el sistema sea estable y porque el costo de la electricidad en Puerto Rico sea el más bajo posible. Si tú le preguntas al pueblo, yo estoy seguro que lo primero que quiere el pueblo es estabilidad en el sistema eléctrico y segundo, que el costo sea el más bajo posible. Después viene la transformación. De todas maneras, yo estoy atendiendo la transformación como gobernador. Cada vez que tengo la oportunidad, propiciando e incentivando energía solar. Estamos bien pendientes al costo, porque esto no puede ser energía solar a cualquier precio. No puede ser. Porque el pueblo no lo aceptaría. Por otro lado, los sistemas de placas solares con baterías que cada vez más tenemos en los techos por todo Puerto Rico, pues tienen una capacidad límite. O sea, tampoco van a resolver este asunto porque no dan abasto. O sea, esto es todo un balance. Debemos tener, aquí va a haber una combinación de sistemas solares en techos con baterías. Baterías de escala industrial. Fincas solares de escala industrial, micro redes. O sea, y en cuanto a energía fósil, la que debemos estar utilizando es la menos nociva para el ambiente. Y pienso que el gas natural, obviamente, bajo cualquier métrica, es la que es menos nociva para el ambiente”, sostuvo.