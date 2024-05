AEG solicita a Junta de Gobierno de la AAA que revele análisis que demuestra legalidad de nombramientos

Ante las recientes publicaciones en los medios de comunicación del país, donde el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), el licenciado Héctor Del Río, afirmó que se había realizado un análisis sobre la Ley 40-1945, conocida como “Ley Orgánica de la AAA”, y que los puestos ejecutivos de la corporación cumplen con dicha ley, y manifestó su disposición de presentar el análisis en cualquier foro pertinente, la junta directiva de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA (AEG), solicitó formalmente por escrito a dicho organismo que lo hagan públicamente ante los medios de comunicación del país, para que todo el pueblo de Puerto Rico pueda conocer estos hechos.

“Este asunto es sumamente preocupante para todos los empleados gerenciales de la corporación, que somos alrededor de 1,139 compañeros, ya que se trata de diez puestos ejecutivos claves de la entidad. Esto incluye a la presidenta ejecutiva, el director de infraestructura, tres vicepresidentes (puestos eliminados por la Ley 92 del 2004) y cinco directores regionales. Es esencial que Del Río presente el análisis que han realizado para despejar toda duda razonable sobre la alegada ilegalidad de estos puestos ejecutivos”, explicó Luis Rafael Castillo Guzmán, presidente de la AEG.

El emplazamiento lo hicieron esta mañana a través de una carta por escrito que enviaron vía correo electrónico al Lcdo. Del Río.

Según explicó la AEG mediante declaraciones escritas, llevan varios meses enviando cartas y correos electrónicos a distintas agencias gubernamentales de la Isla, solicitando respuestas ante los hallazgos relacionados con los puestos ejecutivos de la AAA. Hasta la fecha, solo la Oficina del Contralor de Puerto Rico ha respondido a sus preocupaciones.

Mediante comunicación del 15 de marzo de 2024, la Contraloría opinó que “ante la prohibición expresa en ley, no procedía el nombramiento de los empleados de la AAA como oficiales ejecutivos. Estos funcionarios, por razón de esa inhabilidad, no tienen derecho a continuar ostentando el cargo, puesto que el error administrativo así incurrido no crea un estado de derecho que obligue a la agencia ni impide su corrección. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006)”.

La contralora, Yesmín Valdivieso, informó el miércoles en un programa televisivo que al recibir la consulta de la AEG, contactó personalmente al secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, y al presidente de la Junta de Gobierno de la AAA para discutir los hallazgos de sus abogados sobre la violación de la Ley 40. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta del titular de Justicia.

La Ley Orgánica de la AAA establece que la Junta de Gobierno nombrará los oficiales ejecutivos que incluyen un presidente ejecutivo, un director ejecutivo de Infraestructura y cinco directores ejecutivos regionales, para las regiones metro, norte, sur, este y oeste. Entre las condiciones establecidas por la ley para ocupar cualquiera de los siete puestos de oficiales ejecutivos, se establece que no podrá ser oficial ejecutivo, persona alguna que sea empleado o funcionario de la Autoridad o sea miembro, asesor o contratista de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad. (Sección 3, inciso (1)(IV) de la Ley 40-1945, según enmendada).

En la mañana del martes, en conferencia de prensa, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, junto a otros legisladores de la Pava exigieron la renuncia de la presidenta ejecutiva de la AAA, la ingeniera Doriel Pagán Crespo, asegurando que esta ocupa el cargo de manera ilegal. Asimismo, comunicaron que otras personas dentro de la agencia también ostentan un puesto de manera irregular.

“Exigimos al secretario de Justicia y al gobernador que tomen acción y que Doriel Pagán sea separada del puesto que ha ostentado de forma ilegal por los pasados cuatro años. Es alarmante que, a pesar de las evidencias presentadas, el secretario de Justicia no ha tomado acción alguna para corregir esta situación ilegal”, manifestó el líder popular.

En entrevista con Metro al Mediodía, el presidente de la AEG explicó que la titular de la AAA no puede renunciar a su puesto de carrera para continuar liderando la agencia, ya que el estatuto establece que debe transcurrir un tiempo para ello.

“Tiene que transcurrir un tiempo, la ley no lo establece así. Por eso es que estamos pidiendo el análisis que ellos hicieron, esa el la razón por la que lo estamos emplazando (a Del Río) para que diga cuál fue el análisis que él hizo, responsablemente, para realizar estos nombramientos. Y hay una situación más complicada porque hay tres puestos que son de vicepresidente y, estos puesto de acuerdo a la Ley 92 de 2004, fueron eliminados. ¿Cómo ahora ellos hicieron para crear nuevamente esos puestos? Que lo haga público”, cuestionó Castillo Guzmán en entrevista con Metro Puerto Rico.

Doriel Pagán Crespo ha ocupado múltiples puestos dentro de la AAA desde 1998, incluyendo directora del área de Arecibo de la AAA desde 1998 al 2008; entre 2008 y 2009 como directora auxiliar de cumplimiento y control de calidad de Arecibo; entre el 2009 al 2017 como directora y subdirectora ejecutiva de la región norte; y el de vicepresidenta entre 2017 y 2020. El nombramiento de Pagán en 2020 fue presentado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez, sin considerar la prohibición expresa en la ley.

