Usuarios en las redes bloquean a celebridades que “no hacen nada” por la guerra en Gaza

NUEVA YORK (AP) — Algunos usuarios de redes sociales critican a las celebridades por lo que consideran inacción frente a la crisis humanitaria en Gaza, y han recurrido a un “bloqueo” para presionar a las estrellas para que tomen una posición.

Los usuarios han bloqueado la visualización de todos y cada uno de los contenidos de las cuentas de ciertas celebridades en plataformas de redes sociales como X, TikTok e Instagram. Algunos han publicado sobre las celebridades que han bloqueado, usando hashtags como #blockout, #blockout2024 o #celebrityblockout, mientras que otros han compartido publicaciones de usuarios que arremeten contra los asistentes a eventos de glamur como la Gala del Met a la que contrastan con la situación en Gaza.

Los participantes del bloqueo dicen que es una protesta porque las celebridades no han hablado o no han dicho lo suficiente contra las acciones de Israel en Gaza durante su guerra con Hamas. Desde que estalló la guerra el 7 de octubre con los ataques mortales de Hamas, el ejército israelí ha matado a más de 35,000 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre civiles y combatientes.

¿CÓMO FUNCIONA EL BLOQUEO?

En las redes sociales, los usuarios ven el contenido de las personas a las que siguen, así como de las elegidas por los algoritmos. En ambos casos, los usuarios pueden seleccionar opciones para silenciar o bloquear a una persona o cuenta.

Bloquear las cuentas de celebridades o personas influyentes significa no ver ninguno de los contenidos que producen en las redes sociales: ni publicaciones, ni fotos ni videos, ni colaboraciones con patrocinadores. La cantidad de personas que interactúan con el contenido genera dinero, por lo que los bloqueos están destinados a afectar las vistas, la atención y, en última instancia, los pagos que reciben.

El bloqueo también está destinado a las marcas de las celebridades al desviar la atención de su contenido.

¿A QUIÉN SE ESTÁ BLOQUEANDO?

No hay una sola lista organizada de celebridades bloqueadas. Algunos usuarios ofrecen sugerencias de celebridades, mientras que otros deciden por su cuenta. Celebridades de Estados Unidos y más allá han sido nombradas en el bloqueo.

El bloqueo depende de cada usuario de redes sociales. Y cada celebridad, influencer o creador de contenido debe ser bloqueado individualmente en cada plataforma por el usuario.

¿CÓMO EMPEZÓ?

Las protestas en torno a la guerra entre Israel y Hamas han crecido, con campamentos en campus universitarios de todo el país. En medio de esos movimientos, la atención a lo que decían o no las celebridades y los influencers recibió un impulso después de la Gala del Met de la semana pasada.

La fiesta anual atrae a una gran cantidad de famosos del mundo de la moda, el cine, la música, los deportes y más. Es conocida por su exagerada alfombra roja y los elaborados atuendos con los que desfilan las celebridades. Este año, la gala estuvo rodeada de manifestantes durante gran parte de la noche.

Las redes sociales se inundaron de imágenes del evento repleto de estrellas. Casi al mismo tiempo, circularon imágenes de la operación militar de Israel en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Eso llevó a algunos usuarios a denunciar el contraste entre la opulencia de las celebridades de la gala y la situación en Gaza, sobreponiendo imágenes de ambos, y condenando a las celebridades por no emplear sus plataformas para hablar por los que sufren.

¿SERÁ EFECTIVO?

La efectividad y la permanencia del bloqueo aún están por verse, dijo Beth Fossen, profesora de marketing en la Universidad de Indiana. Factores como la celebridad y por qué es conocida también podrían influir, una persona famosa cuya “marca” está vinculada a causas humanitarias puede verse más afectada que una conocida principalmente por su talento, agregó.

“Si tu identidad está realmente ligada a la promoción de algo que es clave para el boicot, entonces esto podría tener consecuencias muy graves para ti”, dijo Fossen. “Puede haber algunos influencers que ganan su fama promoviendo la paz y luego guardan silencio sobre este tema, es posible que los seguidores no los perdonen”.

¿CUÁL HA SIDO LA REACCIÓN?

Ha habido críticas al bloqueo, y algunos dicen que el enfoque en las celebridades desvía la atención de lo que está sucediendo en el terreno en Gaza. Otros cuestionan cuáles son los parámetros para juzgar si alguien debe ser bloqueado, y qué constituiría que una persona conocida hable o haga lo suficiente.