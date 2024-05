Reportan temblor al noroeste de Puerto Rico

Un sismo de magnitud 5.6 en la escala Richter fue reportado en horas de la noche de este martes al noroeste de la isla, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

Según la organización científica, el movimiento telúrico se produjo a las 8:30 de la noche a una profundidad de 7 kilómetros, en la región del Cañón de la Mona. El terremoto se produjo en la latitud: 19.2698, longitud: -67.4235

El ente especificó que la intensidad máxima estimada en Aguadilla fue de V, lo que significa que “fue sentido casi por todo el mundo”. La agencia describe esta intensidad basada en la Escala de la Intensidad Mercalli Modificada.

“Sentido casi por todo el mundo; muchos se despiertan. Algunos platos, ventanas, etc. se rompen; algunas casas de mampostería se agrietan. Objetos inestables volcados. Las puertas se balancean, se cierran, se abren.”

Ciudadanos en Mayagüez, Isabela, Hatillo, Bayamón, Arecibo, San Sebastián, Yauco, Aguas Buenas, Moca, Ponce, entre otros, reportaron haber sentido el terremoto. Sectores de Higüey en República Dominicana, también experimentaron el sismo.

Se informó que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Sin embargo, el Pacific Tsunsmi Warning Center indica: “Some of these areas (Puerto Rico y USVI) may experience non-damaging sea level changes.”