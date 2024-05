MVC presenta alegatos ante el Supremo e insiste que sus candidatos no tenían que presentar endosos

El equipo legal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) entregó hoy sus escritos de oposición ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en respuesta a la solicitud de varios candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) para revocar una decisión del Tribunal Apelativo.

La decisión validó las candidaturas de MVC, cuestionadas por una demanda que la organización califica de “frívola y antidemocrática”.

Ana Irma Rivera Lassén, candidata de MVC a la Comisaría Residente, calificó la demanda como un atentado contra los derechos de los afiliados del movimiento y contra el electorado que “busca opciones distintas al bipartidismo y la corrupción”. Rivera Lassén enfatizó que la resolución del Tribunal Supremo tendrá un impacto significativo en la confianza del público en las instituciones.

“Ésta demanda frívola es un atentado contra las personas afiliadas a nuestro movimiento, ya que intenta vulnerar nuestro derecho constitucional de asociación; es un atentado contra todo el electorado del país que merece tener en la papeleta opciones que representen alternativas al bipartidismo y la corrupción que nos arropa; y es un atentado contra las más de 200 mil personas que votaron por nuestras candidaturas legislativas en el 2020″, aseguró Rivera Lassén.

La también senadora por acumulación puntualizó que “la decisión que tomen los jueces y juezas del Tribunal Supremo va a marcar un antes y un después en la ya maltrecha confianza que el pueblo tiene en sus instituciones”.

Por su parte, Lillian Aponte Dones, comisionada electoral de MVC, defendió el uso de métodos alternos para la selección de candidaturas, los cuales no requieren la presentación de endosos. Según Aponte Dones, estos métodos están permitidos tanto por la tradición como por las leyes de Puerto Rico, y el requisito de endosos no es aplicable en estos casos.

“Sostenemos que los métodos alternos no vislumbran el requisito de presentación de endosos, ni podrían vislumbrarlo, dado que el interés del estado que justifica el requisito de endosos para primarias de ley no aplica en los procesos de selección de candidaturas mediante métodos alternos”, señaló Aponte Dones.

Rivera Lassén anunció que el MVC “continuará su lucha por la democracia en todos los foros pertinentes, incluyendo la legislatura, los tribunales y en la calle”. En este sentido, convocó a una Jornada por la Democracia el próximo 23 de mayo en los predios del Tribunal Supremo, invitando a la ciudadanía a unirse.

Anteriormente, el senador por acumulación del MVC, Rafael Bernabe calificó la demanda como un “atentado contra la democracia”.

Sobre el posible curso del caso en el Supremo, Bernabe indicó que “las opiniones de la minoría son esperanzadoras, pues reconocen la justicia de nuestro reclamo y el atentado a la democracia que implica sacar cinco candidatos de la papeleta, incluyendo a tres incumbentes. La mayoría, sin embargo, no parece pensar lo mismo. En cuanto a esa mayoría, la gente me conoce y sabe que hablo claro: ojalá que esa mayoría o, el menos algunos de ellos me hagan quedar mal. Lo digo porque su historial demuestra que han tomado decisiones basadas más en preferencias políticas que en derecho. Pero como dije, ojalá que me desmientan y en este caso dejen a un lado sus afiliaciones partidistas y decidan de acuerdo con el derecho”.

El pasado 2 de mayo aspirantes de la Pava y la Palma radicaron ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión, luego de que el 30 de abril el Tribunal de Apelaciones permitió el regreso de los aspirantes a la papeleta.

Durante el mes de marzo, el juez superior Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró “ha lugar” la querella presentada por candidatos del PPD para descalificarlos los aspirantes de MVC y Proyecto Dignidad a la Legislatura que no recogieron endosos por participar en un método alterno de primarias.

Por esa razón, el pleito escaló hasta el Tribunal de Apelaciones y este falló a favor de los candidatos previamente descalificados.

El caso inicial fue presentado por los aspirantes de la Pava a la Legislatura Jorge Alfredo Rivera Segarra, Héctor Santiago Torres, Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo.

Luego, se unieron al caso los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora y Keren Riquelme Cabrera.