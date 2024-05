AEG reacciona ante denuncia de ilegalidad en nombramiento de la presidenta de la AAA

La Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AEG-AAA) reaccionó a la denuncia sobre alegada ilegalidad en el nombramiento de la presidenta ejecutiva de la agencia pública, la ingeniera Doriel Pagán Crespo, que fue presentada por representantes del Partido Popular Democrático (PPD) en conferencia de prensa.

“La Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AEG-AAA) llevó a cabo un extenso proceso de análisis y evaluación de las leyes y reglamentos vigentes relacionadas con las funciones y responsabilidades asignadas a la Junta de Gobierno, la presidenta ejecutiva y oficiales ejecutivos de la AAA. Esta gestión formó parte del análisis y evaluación a raíz de la notificación de la Implantación de las Nuevas Estructuras Salariales y Garantías para los Empleados del Grupo Gerencial y de la Unión Independiente Auténtica (UIA), y enviada “A todo el personal”, el 22 de junio de 2022 por la ingeniera Doriel Pagán, presidenta ejecutiva de la AAA.

A petición de la presidenta ejecutiva, la Junta de Gobierno aprobó la Resolución Núm. 3302, la cual enmendó la Resolución Núm. 2342 del 30 de octubre de 2007, la cual autorizó la implantación del Plan de Clasificación y Retribución vigente. Posteriormente, se amplió a raíz de la referida Resolución Final de la Oficina de Apelaciones del 23 de agosto de 2023 en el caso de las apelaciones de los gerentes técnicos”, comenzaron diciendo mediante declaraciones escritas.

Mientras, el presidente de la directiva de la AEG, Luis Rafael Castillo continúo: “En cumplimiento de nuestra obligación, advinimos en conocimiento de una situación muy preocupante relacionada con la aplicación por parte de la junta de gobierno de las disposiciones de la Ley Orgánica de la AAA en los procesos de nombramiento de sus oficiales ejecutivos. A tales efectos, el 28 de febrero de 2024 se remitió una comunicación al presidente de la junta de gobierno de la AAA, el licenciado Héctor del Río Jiménez, de la cual se envió copia a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (15 de marzo) y a la Oficina del Gobernador (7 y 14 de marzo de 2024).

Ante la respuesta del director interino de la Oficina de la Contralor, David de Jesús Colón, que recomienda que se realice una consulta al secretario del Departamento de Justicia (22 de marzo de 2024), la directiva de la AEG hizo lo propio y continuó con todos los trámites correspondientes. En los pasados días se continuó con el proceso de consulta a las demás agencias pertinentes, como lo es a la Oficina de Ética Gubernamental (13 de mayo de 2024) y a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (13 de mayo de 2024). A pesar de la importancia que reviste este asunto, la junta de gobierno de la AAA contestó la misiva con una respuesta escueta e inhóspita”, expresó Castillo.

Según explicaron, la oficina del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, ni el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, han contestado las misivas de la AEG. Tampoco, se han expresado en torno al alcance y los efectos de los señalamientos de la Ley 40-1945 en el trámite de aprobación de los nombramientos de los oficiales ejecutivos de la AAA.

Por su parte, mediante comunicación del 15 de marzo de 2024, la Oficina de la Contralora de PR opinó que “ante la prohibición expresa en Ley, no procedía el nombramiento de los empleados de la AAA como oficiales ejecutivos. Estos funcionarios, por razón de esa inhabilidad, no tienen derecho a continuar ostentando el cargo, puesto que el error administrativo así incurrido no crea un estado de derecho que obligue a la agencia ni impide su corrección. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006)”.

Sobre los efectos y repercusiones que acarrearía la nulidad de los nombramientos de los oficiales ejecutivos y los vicepresidentes ejecutivos, la Contraloría recomendó que se presentará el asunto ante el titular de Justicia.

“La AEG hizo lo propio y está en espera de la opinión del secretario de justicia. Nos sorprende la falta de agilidad de esta agencia ante un caso tan crítico como este”, añadió el presidente de la AEG.

La Ley 40-1945 es la Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y establece que la Junta de Gobierno nombrará los oficiales ejecutivos que incluyen un presidente ejecutivo, un director ejecutivo de Infraestructura y cinco directores ejecutivos regionales, para las regiones metro, norte, sur, este y oeste. Entre las condiciones establecidas por la ley para ocupar cualquiera de los siete puestos de oficiales ejecutivos, se establece que no podrá ser oficial ejecutivo, persona alguna que sea empleado o funcionario de la Autoridad o sea miembro, asesor o contratista de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad. (Sección 3, inciso (1)(IV) de la Ley 40-1945, según enmendada).

En la mañana del martes, en conferencia de prensa, el representante del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, exigió la renuncia de la presidenta de la AAA, asegurando que esta ocupa el cargo de manera ilegal.

“Exigimos al secretario de Justicia y al gobernador que tomen acción y que Doriel Pagán sea separada del puesto que ha ostentado de forma ilegal por los pasados cuatro años. Es alarmante que, a pesar de las evidencias presentadas, el secretario de Justicia no ha tomado acción alguna para corregir esta situación ilegal”, manifestó el legislador popular.

Doriel Pagán Crespo ha ocupado múltiples puestos dentro de la AAA desde 1998, incluyendo directora del área de Arecibo de la AAA desde 1998 al 2008; entre 2008 y 2009 como directora auxiliar de cumplimiento y control de calidad de Arecibo; entre el 2009 al 2017 como directora y subdirectora ejecutiva de la región norte; y el de vicepresidenta entre 2017 y 2020. El nombramiento de Pagán en 2020 fue presentado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez, sin considerar la prohibición expresa en la ley.

Junta de Gobierno de la AAA niega nombramiento de la presidenta sea “ilegal”

Según el presidente de la Junta de Gobierno de la AAA, licenciado Héctor Del Río, los nombramientos que se han realizado por parte de la Junta de Gobierno a partir del 2013 “se hicieron dentro el marco de la Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Analizamos los argumentos adicionales que se han hecho recientemente; no estamos de acuerdo con estos, y, en su momento, de ser necesario, se defenderán los nombramientos ante los foros correspondientes. Los empleados y abonados de la Autoridad deben estar confiados en que la Corporación Pública actuó correctamente”.

“Es importante recalcar que las aseveraciones que se hacen en la mañana de hoy, pondrían en riesgo a todo el equipo gerencial de nuestra corporación pública. Hacer este tipo de expresiones es sumamente irresponsable y le falta a la verdad. Desde la AAA continuaremos enfocados en la restructuración de nuestro sistema y en toda la inversión que se está llevando a cabo; no nos dejaremos intimidar por aquellos que quieren desestabilizar o atacar por asuntos político-partidistas”, añadió.