Decretan dos días de duelo en Ponce ante fallecimiento de educador “Arroyito”

La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, decretó dos días de duelo por el fallecimiento del profesor de la Ponce High School, Ramón “Arroyito” Arroyo. Desde este martes, 14 de mayo 2024 al mediodía, las banderas ondearán a media asta en todas las instalaciones municipales, hasta el jueves, 16 de mayo a la misma hora.

De esta forma, la alcaldesa interina, los empleados municipales y los ponceños se solidarizan ante esta perdida tan sensible para la gran familia de la Ponce High School y la comunidad educativa ponceña.

“Hoy Ponce está de luto. No me cabe duda que el impacto positivo de Arroyito trasciende las generaciones. Su vocación como educador, su entrega de más de 4 décadas, la pasión por darle forma a las mentes y su compromiso por forjar jóvenes de bien más allá del aula, le ganaron el cariño y respeto de todo un pueblo. Sus anécdotas en la Ponce High, sus experiencias con cada uno de sus alumnos y sus aportes a la educación ponceña no pasarán desapercibidas jamás. A diferencia de otros, mientras aún caminaba entre nosotros y gozábamos de su presencia única, sus ocurrencias y enseñanzas ya vivíamos junto a una leyenda. Arroyito representó siempre los más altos valores y virtudes que debe poseer un educador. Por eso y tantas otras hazañas que esta comunicación no permite reseñar, merece que nosotros, el pueblo ponceño le rindamos un homenaje más, colocando nuestras banderas a media asta en representación del respeto a su legado y la gratitud por todo lo que hizo por esta ciudad”, indicó Sifre Rodríguez en declaraciones escritas.

Para su familia, amigos, allegados y todos sus estudiantes, vaya nuestro abrazo solidario en nombre de la alcaldesa interina, Marlese Sifre Rodríguez y los empleados del Municipio Autónomo de Ponce. “Rogamos todos unidos por su descanso eterno y que sea nuestro Dios Todopoderoso en su infinita misericordia el que le otorgue la paz, serenidad y fortaleza a todos los que sufren su pérdida”, agregó la alcaldesa interina.

“Arroyito” fue reconocido por la administración municipal, el 12 de diciembre de 2022, exaltándolo como ponceño ilustre, por sus grandes aportaciones a la educación, formación y desarrollo profesional de miles de jóvenes que a través de su prolífica y longeva carrera en el magisterio tuvieron el privilegio de tomar sus clases.