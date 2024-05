Alcalde de Bayamón sobre caso Hermes Ávila: “No sé si responde a que quieren bajar la población socio penal”

Para el alcalde del municipio de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz el caso de la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez no solamente estuvo mal manejado, sino que amerita una investigación profunda para entender, por ejemplo, si el incidente responde a una política pública para bajar la población penal.

“Yo creo que es un caso muy mal manejado, muy mal manejado. No sé si por deficiencia, no sé si había alguien que estaba detrás, no sé si es que a lo mejor quieren bajar la población socio penal para tener… de verdad que no sé. Pero por eso es que yo entiendo que tiene que haber una investigación profunda del mismo y no solamente ese caso, coger todos los casos que han salido de la libre comunidad y ver cuáles realmente valía la pena darles la oportunidad y cuáles no se le debió dar la oportunidad”, dijo el alcalde a preguntas de la prensa.

“Por eso es que yo digo, tiene que haber un análisis serio con toda la paciencia del mundo para asegurarse que esa investigación tenga resultados positivos a largo plazo. Corregir lo que haya corregir, ajustar lo que haya que ajustar, votar a quien haya que votar y transformar el sistema”, añadió.

Según los datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para octubre de 2020 hubo 7,861 personas confinadas en las distintas instituciones penales del país. En abril de 2024, según los datos del Instituto de Estadísticas, el número de confinados se encontraba en 7,334.

El alcalde expresó que lo primero que el gobernador debió hacer y no hizo, era remover temporalmente a la secretaria Ana Escobar Pabón del cargo en lo que culminaba la investigación.

“Pues mira, yo creo que se cometieron unos errores. Yo la hubiese separado de la posición hasta tanto se terminase la investigación. Eso le daba entonces mayor transparencia. Eso no ocurrió. Yo creo que ahí eso va a girar en contra del gobierno y a la de corrección. Yo la hubiese temporalmente separador del cargo en lo que se concluía la investigación. Si estaba todo bien, volvía al cargo. Si había algo entonces incorrecto, pues proceder en la manera que correspondiera”, sostuvo.

A juicio de Rivera Cruz, lo que hasta el momento ha ocurrido es una repartición de culpas.

“Nadie dice nada. Todo el mundo se está pasando la papa caliente. Corrección se la pasa a la compañía privada, la compañía privada se la pasa al Fondo del Seguro del Estado. O sea que ahora nadie tiene la culpa. Interesante en el camino es como una persona que tenía un récord delictivo peligrosísimo. Una persona que incluso me dicen que los mismos familiares tienen respeto. O sea, en el mismo expediente supuestamente dice que la familia no autorizaba o no aceptaba el que él volviese a la casa de ellos. Entonces, cuando yo veo que la misma familia dice no, no, en casa yo no lo quiero, yo levanto bandera”, sostuvo.

Al alcalde también le preocupan otros asuntos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Pero más allá del mismo caso de Ayala, me preocupa lo que pueda estar ocurriendo en las cárceles. Oigo de muchas muertes por fentanilo, una entrada enorme de drogas a las distintas cárceles. ¿Cuál es la condición en la cual están viviendo los confinados? ¿Quién está supervisando a estas compañías que les toca tomar las determinaciones de sacar personas en libertad bajo palabras? ¿Quién está supervisando y auditando a las compañías como esta que dan servicios médicos? Yo creo que más allá de lo del señor Ayala, hay que ir un poquito más adentro para hacer los ajustes correspondientes que merece el sistema de corrección Puerto Rico. ¿Alguien ha hecho alguna auditoría, alguien ha hecho algún análisis, algún estudio? Tenemos data de cuál es el porciento de confinados que logran la recuperación y logran hacer una reinstalación a la sociedad de manera positiva y efectiva”, sentenció.