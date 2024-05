ATI asegura que no tenía que pedirle permiso a la Junta para tarifa de transporte gratis

Luego de que el pasado viernes, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, enviara una carta a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) llamando la atención por no haber notificado sobre la implementación de tarifa gratuita en el sistema de transporte, el titular de la agencia, Josué Menéndez, afirmó que el equipo legal de la agencia se encuentra en conversaciones con el ente fiscal.

A través de declaraciones escritas, Menéndez quien es el director ejecutivo de ATI aseguró sentirse sorprendido con la comunicación enviada por la Junta donde se cuestiona la tarifa promocional gratuita implementada a principios de este año.

“Nos ha sorprendido esta comunicación por varias razones, primero, porque la Sección 204D de la Ley PROMESA establece claramente que ese estatuto federal no aplica al transporte en masa, lo que nos da la facultad para tomar este tipo de decisiones sin la necesidad de consultar con la Junta de Supervisión Fiscal. Cabe destacar que la FTA, precisamente, tiene una disposición en sus reglamentos que permite este tipo de medida (tarifa gratuita) en todos los estados y territorios de los Estados Unidos,” sostuvo Menéndez Agosto.

“Por otro lado, la referencia del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, de que estas medidas tienen un efecto en el presupuesto de la agencia no es correcta. La aplicación de esta tarifa gratuita no tiene ningún efecto en nuestro plan fiscal, toda vez que obtuvimos los fondos o ‘grants’ federales, previo a su establecimiento. Por tanto, no solo estamos hablando de un escenario en que la Junta no tiene jurisdicción, sino que ni siquiera hay un efecto económico que tuviera que tomarse en consideración,” añadió.

Con relación a la tarifa promocional gratuita, el director ejecutivo explicó que “se aplicó como una medida necesaria para lograr varios propósitos importantes. Primero, ofrecer a los ciudadanos el tiempo necesario para conocer y probar el sistema de boleterías y puertas de acceso automatizadas, mientras se completa la instalación en cada una de las estaciones. Segundo, dar estabilidad a un sistema que se compone tanto del tren como de guaguas, y tener múltiples tarifas o sistemas de acceso y pago habría sido nefasto para su patrocinio. Y, más importante aún, permitir que más personas probaran y comprobaran las ventajas de utilizar nuestro sistema de transporte colectivo. Esto último, según las cifras que continúan en aumento semanalmente, ha probado que fue la decisión correcta. Al cierre del mes de abril ya habíamos superado los 709,000 pasajeros en solo 2 meses, y todo apunta a que sobrepasaremos el millón al cierre del mes de mayo”.

El director de ATI indicó en sus declaraciones que el equipo legal de la agencia se encuentra en comunicación con la Junta de Control Fiscal para discutir el asunto.