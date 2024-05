Rinden homenaje a Jenniffer González y “Burbu” por el Día de las Madres.

Durante una sencilla pero emotiva ceremonia celebrada en el Capitolio, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, reconoció el desprendimiento y tenacidad de sobre 40 mujeres madres, incluyendo a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González y la animadora y empresaria Maryangeli Burgos, mejor conocida como Angelique “Burbu”, entre otras.

“La más destacada condición humana es la maternidad. Gestar vida y cultivarla con el amor y la dedicación que sólo una madre puede hacer es la responsabilidad más grande que Dios coloca en un ser humano. Si todos actuáramos en nuestras vidas con el amor que inspira a una madre a laborar por el bienestar de su hijo, no tengo dudas que viviríamos en un mundo mejor. Por eso, a horas de ese día tan especial, rendimos un tributo de admiración, amor y respeto a todas estas madres que han dado el todo por el todo por sus hijos”, comentó el líder del PNP en la Cámara Baja.

Méndez hizo entrega de unos cuadros tanto a González como a Angelique, conteniendo una moción de reconocimiento, medalla de la Cámara de Representantes y el afiche oficial de la actividad.

La primera dama del municipio de Fajardo, Diana Méndez de Meléndez participó de los actos de reconocimiento.

“Como todos saben este año, la celebración del Día de las Madres, para mí, tiene un significado muy distinto. Mi mayor logro en la vida no son ni mis estudios ni las posiciones que he alcanzado, es ser madre y reconozco todos los sacrificios de las madres, como la mía que es mi mejor amiga, y todo lo que ha sacrificado por estar yo aquí. Agradecida porque mi hermano ‘Johnny’ Méndez me honrara con este reconocimiento unidas a otras extraordinarias mujeres en su distrito”, dijo la Comisionada Residente.

González, la primera mujer en representar a Puerto Rico en el Congreso, es madre de José Yovín Jorge y Jenniffer Nydia Mercedes. Entre sus muchos logros se encuentran haber sido Presidenta de la Cámara de Representantes, Presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico, así como la persona que más votos logró en las últimas dos elecciones. Ha sido reconocida por la publicación NewsMax como una de las 100 mujeres republicanas más influyentes en la nación. Constantemente es clasificada entre las primeras 20 congresistas con mayor trabajo entre partidos.

Por su parte, “Burbu” es madre de Sailh Elias y Kokoh Mar. Durante su carrera profesional ha obtenido grandes logros como haber diseñado una línea de ropa para mujeres que fue adquirida para la venta en la cadena multinacional de Walmart. Escribió el libro ‘Un Grito de Silencio’ donde narra su experiencia de abuso sexual. Fue la creadora de la primera y única aplicación, ‘BurbuMoji’ la cual recopila frases y expresiones digitales inspiradas en la cultura de la Isla.

En la actividad estuvieron presentes los alcaldes de Fajardo, Ceiba y Río Grande, José Anibal Meléndez, Samuel Rivera y Ángel González, respectivamente.

Entre las homenajeadas se encontraban Armanlyn Maldonado, Valeria Morales, Karla Pérez, Yajaira Soto y Reina De Reyes, todas de Vieques. Representando a la isla municipio de Culebra se encontraban Maritza Rivera, Lucia Santiaago, Laura Llovet, Elba Feliciano y Lesvia Albert.

Por Luquillo se reconocieron a Carolyn Nieves, Brendy Franco, Rosa García, Sandra Quintero, Aurora Barrios, Awilda ‘Windy’ Ríos, María Cruz, Mary Colón, Lorelle Santiago, Carmen López y Valerie Peraza. Mientras que del municipio de Ceiba recibieron reconocimiento María Cruz, Lillian Sandoz, Palmira Colón, Iris Jiménez, Mayra Burgos, Ivette Feliciano, María Tiburcio, Noemi Cordero y Nilda Córdova.

Entre las destacadas del municipio de Fajardo se encontraban Evelyn Perea, Xiomara Osorio, Dolores Mc’Clurg, Grisel Cruz, Yadira Rodríguez, Hilda Luciano, Georgina Montañez, Abigail Ramos y Emily Valentín.

Rio Grande tuvo a Sandra Rivera, Hilda Estrada, Lydia Ramos, Julia Ramírez y Minerva Ortiz recibiendo mociones de reconocimiento por su destacado rol como madres.