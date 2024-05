Piden reconsiderar la descentralización del Departamento de Educación

Un grupo de expertos y líderes que hasta hace unas semanas formaban parte de las mesas de trabajo para el proyecto de Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) del Departamento de Educación (DE), hicieron un llamado a una revisión exhaustiva del proceso de descentralización propuesto para el sistema de educación.

Las expresiones se dieron en vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, para ordenar a las Comisiones de Proyectos Estratégicos y Asuntos de Energía: y de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el programa de Iniciativa de Descentralización

Janice Petrovich, consultora en política educativa; Enery López Navarrete, representante de la Liga de Ciudades; Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos; y Enrique Colón Bacó, consultor en política pública, renunciaron al Comité IDEAR el pasado 16 de abril, argumentando que el desarrollo del proyecto contradecía los principios acordados.

“Lograr un proceso de presupuesto que sea objetivo. justo y que refleje nuestros valores como sociedad, sin embargo, es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito del sistema”, aseguraron.

Según la ponencia presentada, las recomendaciones de los expertos incluyen la paralización del proceso de descentralización, la publicación de los criterios utilizados para la constitución de la Local Education Agency (LEA), la priorización de un sistema de mérito en los nombramientos, una mayor transparencia en el presupuesto educativo, y la evaluación exhaustiva del proceso de descentralización.

Los expertos señalaron que el modelo de gobernanza actual del Departamento de Educación es incompatible con la descentralización propuesta, solicitada mediante una Orden Ejecutiva en 2023. Afirmaron que Puerto Rico necesita una reestructuración administrativa urgente debido a un déficit presupuestario significativo.

Dado a que IDEAR no cumple con los elementos básicos de buena gobernanza, recomendaron la paralización del proceso de descentralización, la publicación de los criterios utilizados para la constitución de la Local Education Agency (LEA). También, priorizar un sistema de mérito a la hora de realizar nombramientos, transparencia amplia para un presupuesto basado en los costos para educar a los estudiantes, y la evaluación del proceso de descentralización.

La ponencia del tercer sector lee que el Departamento de Educación (DE) tiene un modelo de gobernanza que es lo opuesto a la descentralización. Asimismo, la propuesta de descentralización, solicitada mediante la Orden Ejecutiva 2023-014 del 22 de mayo del 2023, se propone desburocratizar su compleja maquinaria administrativa para lograr mayor eficiencia y calidad de los servicios que se ofrecen.

“Yo quiero establecer la importancia de este proyecto en aras de que Puerto Rico tiene que reestructurarse administrativamente y no puede utilizar la estructura de Gobierno vigente. El presupuesto no da, y tenemos un déficit presupuestario entre 400 y 500 millones de dólares […] Ustedes hacen unas recomendaciones y renuncian a este proceso porque entienden que no se están realizando las cosas como dicen las reglas”, indicó el presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, al tiempo que preguntó qué contenían los informes que se realizaban luego de las reuniones del comité.

Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de una discusión pública amplia sobre el presupuesto educativo y la necesidad de establecer un sistema de distribución de recursos basado en una fórmula que tenga en cuenta las necesidades individuales de cada estudiante.

Según López Navarrete, estos informes presentan pilares del proyecto, iniciativas llevadas a cabo, y decisiones de cómo implantar el proceso de descentralización. Además, planteó que estos informes eran preparados por la oficina de IDEAR, y añadió que ellos, como miembros del tercer sector, eran parte de las mesas de implementación del proyecto.

“Yo no tengo claro cómo yo terminé en estas mesas de implementación. Alguien de IDEAR nos invitó y me presenté. No hubo un proceso de deliberación, que yo sepa”, dijo Colón Bacó, y añadió que entiende que su nombre se presentó por su trabajo en asuntos educativos.

La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, dijo que la participación de Espacios Abiertos se dio para fortalecer la transparencia fiscal en el gobierno y “para que haya mayor participación ciudadana en la toma de decisiones […] Aquí nadie tiene contratos con Educación, y nuestro único interés era mejorar el sistema, la calidad de la educación pública y de qué manera podíamos aportar en el proceso de descentralización”.

El presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau, cuestionó la inclusión del tercer sector en el proceso, a lo que Petrovich respondió que buscaban aportar voces externas con experiencia fuera del Departamento de Educación para mejorar el proceso.

Ante la pregunta de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón sobre la posibilidad de crear una comisión independiente para el proceso, Colón Bacó sugirió que esta debería operar fuera del Departamento de Educación.