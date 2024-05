Justicia cita a personas que brinden información sobre caso Hermes Ávila

En medio de más señalamientos sobre el caso del confinado Hermes Ávila Vázquez, el Departamento de Justicia envió declaraciones donde asegura que se encuentra investigando lo ocurrido con el reo que fue liberado y que posteriormente cometió el asesinato de una fémina en Manatí.

A través de un comunicado de prensa, el secretario del Departamento de Justicia aseguró que continúa la investigación que lleva a cabo la agencia sobre el proceso de liberación del confinado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“Como parte de la investigación que inició el Departamento de Justicia desde la semana pasada sobre la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez, en esta etapa nos encontramos citando a todas las personas que pueden brindar información o evidencia que contribuya al esclarecimiento del caso y al descubrimiento de la verdad. Hemos actuado desde el primer momento desarrollando la estrategia investigativa más efectiva y adelantando requerimientos de documentos e información necesaria. Reitero que la investigación será abarcadora y meticulosa para que quien haya fallado asuma las consecuencias y esta situación no se repita. Debido a que la investigación está en curso, no emitiremos detalles adicionales para no afectar el proceso investigativo”, expresó Emanuelli en un comunicado de prensa.

En el día de ayer, el precandidato a un escaño por acumulación en el Senado de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, alegó que el confinado Hermes Ávila Vázquez tendría fuertes conexiones con el gobierno que lo habrían ayudado a conseguir que fuera liberado de prisión y posteriormente cometer el asesinato de una mujer.

“Habría que preguntar quién ayudó a buscar los votos para la confirmación de la secretaria de Corrección”, expresó en el programa Primera Pregunta de Telemundo.

Al ser cuestionado sobre a quién se estaría refiriendo, el también exsenador aseguró que se trata de un familiar del confinado que también se apellida “Ávila”. Según el aspirante al Senado esta persona habría ayudado a conseguir los votos para que la actual secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar fuera confirmada en el Senado de Puerto Rico.

Díaz no quiso entrar en detalles sobre si se trata de un contratista del DCR.

Este fue citado en el día de hoy por Justicia, según se pudo evidenciar en el programa Día a Día con la periodista Milly Méndez.

En el programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López (Telemundo) también se presentó una carta que se alega fue escrita en puño y letra por Hermes Ávila dirigida a La Fortaleza, la misma fue recibida y contestada en menos de veinte días por los asesores del gobernador de Puerto Rico.

La misiva que fue suministrada por Fortaleza al programa de análisis político tiene fecha del 8 de agosto del 2022, donde le indica al gobernador que se le concedió el pase extendido bajo la Ley 25 para pacientes de sida, pero no se le aceptó por no tener un hogar que le respaldara y protegiera bajo el Departamento de la Familia. Mediante el documento, el confinado solicitó a la Fortaleza que se le consiguiera un hogar sustituto.

Otra carta con fecha del 30 de agosto del 2022 fue revelada por el candidato al senado en conferencia de prensa que se alega fue escrita por la secretaria del DCR a Lymarie Pagán Fontán, quien es asistente administrativo de la oficina del abogado general del gobernador de Puerto Rico. En la carta la secretaria indica a Fortaleza que se le concedió el pase extendido al confinado, pero que no cualificaba para salir de prisión por no tener un hogar.

Reacciona la secretaria del DCR

La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón negó que una carta mostrada a la prensa por parte del aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, con fecha del 30 de agosto de 2022 en las que Escobar Pabón supuestamente ordenó que no se excarcelara a Ávila Vázquez, es falso porque no tiene su firma.

“No he firmado ninguna carta hasta este momento en que yo deniego la participación de ninguna persona en este caso. Nosotros, por lo menos yo, no he visto ninguna carta que hayan presentado hasta este momento donde yo esté denegando la participación o inclusión de este caso en algún programa. Dentro de los documentos que me mostraron en algún momento dado, que ha estado presentando el candidato al Senado, Carlos Díaz, la carta no está firmada. No, no está firmada por mí. La que me mostraron a mí en el día de hoy. Pero es que no guarda relación la carta firmada con una contestación que yo le pueda dar a una petición de la oficina de ayuda al ciudadano del señor gobernador, con lo que es la autorización de que la persona vaya a participar de un programa de estudio. No es una petición de salida a la que se contestó, es una petición que hace el confinado, hace una solicitud por escrito de unas comunicaciones donde tiene el interés de participar de oportunidades, de desviar a la comunidad. Estamos hablando de la carta que usted me mostró. Yo le voy a contestar de la carta que usted me mostró. De la carta que usted me mostró, la situación es que es una respuesta a la petición que hace el confinado hacia la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Y esa contestación, en algún momento dado de yo haberla hecho, la tendría que revisar porque yo no tengo la carta”, dijo Escobar Pabón.