Jesús Manuel Ortiz acusa a Justicia de “responder a los intereses” de Rivera Schatz

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, arremetió contra el Departamento de Justicia por la citación realizada al candidato al senado Carlos Díaz, luego de que este realizara señalamientos sobre el caso de Hermes Ávila.

En declaraciones escritas, el también precandidato a la gobernación acusó a la agencia pública de “responder a los intereses” del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, luego de que este solicitara intervención con el senador tras unas declaraciones donde indicó que un familias del confinado Hermes Ávila colaboró en la confirmación de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar.

“El pueblo puertorriqueño merece un Departamento de Justicia que actúe con diligencia en todos los casos, no solo cuando le conviene políticamente a ciertos sectores. El hecho de que se apresuren a responder a los intereses del senador Thomas Rivera Schatz, mientras arrastran los pies en los casos importantes para el país, evidencia una clara falta de compromiso con la justicia. Los puertorriqueños no merecen una administración que juegue con su seguridad y que maneje los casos dependiendo del color político. Basta de que lo que guíe los actos del gobierno sea la conveniencia política y no su responsabilidad con el país”, expresó Ortiz.

A través de un comunicado de prensa, el secretario del Departamento de Justicia aseguró que continúa la investigación que lleva a cabo la agencia sobre el proceso de liberación del confinado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Además, confirmó que se encuentra realizando citaciones a personas que podrían brindar mayor información.

“Como parte de la investigación que inició el Departamento de Justicia desde la semana pasada sobre la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez, en esta etapa nos encontramos citando a todas las personas que pueden brindar información o evidencia que contribuya al esclarecimiento del caso y al descubrimiento de la verdad. Hemos actuado desde el primer momento desarrollando la estrategia investigativa más efectiva y adelantando requerimientos de documentos e información necesaria. Reitero que la investigación será abarcadora y meticulosa para que quien haya fallado asuma las consecuencias y esta situación no se repita. Debido a que la investigación está en curso, no emitiremos detalles adicionales para no afectar el proceso investigativo”, expresó Emanuelli en un comunicado de prensa.

Recomendados

En el día de ayer, el precandidato a un escaño por acumulación en el Senado de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, alegó que el confinado Hermes Ávila Vázquez tendría fuertes conexiones con el gobierno que lo habrían ayudado a conseguir que fuera liberado de prisión y posteriormente cometer el asesinato de una mujer.

“Habría que preguntar quién ayudó a buscar los votos para la confirmación de la secretaria de Corrección”, expresó en el programa Primera Pregunta de Telemundo.

Al ser cuestionado sobre a quién se estaría refiriendo, el también exsenador aseguró que se trata de un familiar del confinado que también se apellida “Ávila”. Según el aspirante al Senado esta persona habría ayudado a conseguir los votos para que la actual secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar fuera confirmada en el Senado de Puerto Rico.

Díaz no quiso entrar en detalles sobre si se trata de un contratista del DCR.

Este fue citado en el día de hoy por Justicia, según se pudo evidenciar en el programa Día a Día con la periodista Milly Méndez.