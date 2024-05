Lornna Soto niega haber endosado a alcalde del PPD durante evento en una gallera

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, rechazó que sus expresiones a favor del alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” Hernández, representen un endoso a la candidatura del mandatario municipal del Partido Popular Democrático (PPD).

“Reconozco la capacidad y la labor que ha realizado el alcalde de Río Grande en su pueblo, no obstante, aclaro que, mis expresiones no representan un endoso a su candidatura. Como alcaldesa y presidenta del Consorcio del Noreste he tenido que trabajar en equipo con el alcalde Ángel “Bori” González, al igual que con otros alcaldes y acaldesas los cuales forman parte del mismo y he visto de primera mano como defienden los intereses de su gente”, afirmó la alcaldesa a través de un comunicado de prensa.

A través de las redes sociales se ha difundido un video donde esta dice: “Pierluisi gobernador, Bori alcalde y Lorna Soto alcalde, soy Lornna Soto y apruebo este mensaje. Sus expresiones se dieron durante un evento en una gallera del país.

Sobre este particular indicó que: “como ha salido público haces años en reportajes que me han hecho en los medios. Soy gallera, desde temprana edad trabajaba en una gallera propiedad de mi padre (Chemo Soto) y participaba en las peleas de gallos, un deporte que simboliza el compromiso con la palabra”.

“Recuerden que ser PNP y estadista representa tener la madurez para trabajar en equipo por el bien de un pueblo”, añadió.

Durante sus expresiones en el video también lanza ataques contra la comisionada residente, Jenniffer González, quien es la precandidata da la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y enfrentará al gobernador en primarias. Sobre esta, la alcaldesa aseguró que no ha trabajado por el bienestar del deporte de los gallos en la isla.

El deporte es ilegal a nivel federal, sin embargo, en la isla la práctica continúa. En las pasadas semanas el gobernador, Pedro Pierluisi, también fue visto en un evento en una gallera de Isla Verde.