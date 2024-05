Jesús Manuel Ortiz propone que recaudos en exceso se usen para frenar éxodo de profesionales de salud o educación

Como parte del foro de candidatos a la gobernación organizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el aspirante por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, adelantó algunas de sus propuestas para la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico y social para el país basado en “innovación, erradicación de la burocracia y mayor inversión económica”.

“Propongo un nuevo modelo de desarrollo económico y social para que Puerto Rico vuelva a crecer aprovechando las ventajas que nos ofrece el Estado Libre Asociado. Un modelo donde tenemos que declararle la guerra a la burocracia de nuestro sistema económico. Abrir un negocio tiene que dejar de ser una pesadilla. Es necesario insertarnos en la innovación, buscar eliminar los procesos burocráticos de un sistema de gobierno actual ineficiente y procurar una mayor inversión que estimule el desarrollo económico”, afirmó Ortiz durante su presentación.

De igual manera, el aspirante a la gobernación hizo énfasis en la importancia de una gestión fiscal responsable.

“Es importante que el gobierno no gaste más de lo presupuestado, pero es igualmente importante no cobrarle de más al contribuyente. Por eso propongo que los recaudos en exceso se le devuelvan a la gente mediante un pago anual o en un fondo especial dirigido a atender una prioridad de país cómo el éxodo de profesionales de la salud o educación”, explicó.

Ortiz González aseguró que el actual modelo castiga al empresario local y profesional y que está sustentado en fondos que no son recurrentes y se incentiva la cantidad de empleos, pero no la calidad de los mismos. Dentro de su propuesta de un nuevo modelo de gobierno, el aspirante a liderar el País sugiere una colaboración más estrecha entre el sector público y el privado.

“Este nuevo modelo requerirá de la colaboración de varios sectores que incluye a la Junta de Supervisión Fiscal, para garantizar que todos estemos alineados con la meta de invertir más en nuestra economía, lo que es esencial para el renacimiento de Puerto Rico”, destacó el también representante por Acumulación.

Como parte de su presentación, Ortiz González detalló la reducción en el crecimiento de la población en el país durante los pasados años. Explicó que para el 2008 el número alcanzaba los 3,826,000 millones de habitantes. Al 2023 dicho número se ha reducido a 3,221,000 millones de habitantes. Esta reducción ha representado $1,160 millones de dólares en pérdida para el Gobierno.

“Es preocupante que nos estamos quedando sin jóvenes adultos y vengo a trabajar en la solución a este problema. Tenemos que revertir esa tendencia. Nos toca identificar las necesidades y atenderlas como prioridad de la mano del sector privado”, expresó.

La presentación de Ortiz González también resaltó la necesidad de reenfocar el código de incentivos para establecer un fondo de retención puertorriqueño destinado a profesiones críticas, una medida que considera fundamental para detener el éxodo de talentos y promover la retención de profesionales esenciales en la isla.

Como parte de sus propuestas basado en el nuevo modelo de Gobierno, mencionó la descentralización compartiendo poder con municipios, entidades sin fines de lucro y sector privado; promover la educación para empleos del futuro; destacar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como centro de movilidad social e innovación y crear enlace con las fortalezas regionales. De la misma forma, un sistema de salud centrado en el paciente; la fiscalización de servicios de calidad; una retención y atracción de profesionales de salud y fomentar la investigación, desarrollo y prevención.

También, propuso una seguridad ágil mediante estrategias a largo plazo contra el crimen, eliminar el Departamento de Seguridad Pública (DSP); trabajar por mejores condiciones para los policías, brindar recursos y tecnología. Igualmente, establecer un proceso de permisos expedito y fomentar una política clara de facilitar permisos.

A la vez, propone la promoción de incentivos contributivos reenfocando los mismos.

“Estamos presentando un Puerto Rico que no solo quiere volver a crecer, sino que está listo para hacerlo mediante un modelo de gobierno innovador y descentralizado, que promueva la educación para los empleos del futuro y un sistema de salud centrado en el paciente. Todo esto aprovechando las ventajas del Estado Libre Asociado. El estatus político no puede seguir siendo la excusa para no trabajar por mejorar nuestro ambiente económico”, finalizó diciendo Ortiz González.