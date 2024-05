Director de la junta insiste en que no habrá impuesto al sol

El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica insistió el miércoles que ninguno de los integrantes del ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA ha planteado ni sugerido que se aumente de alguna manera el cargo de 4 dólares que pagan los beneficiarios de la Ley de Medición Neta.

“No creo que nadie esté hablando de cambiar eso en este momento. No he escuchado a nadie decirlo. Nunca escuché a nadie tener esa discusión. No he escuchado a nadie hablar de eso en este momento. Absolutamente no”, dijo Mujica en entrevista con CyberNews.

Según Mujica, el esfuerzo de los grupos que promovieron la aprobación de la Ley 10 de 2024, que pospone la realización de un estudio sobre la medición neta hasta el año 2030, es un esfuerzo para obstaculizar la función del Negociado de Energía.

“Lo que es muy preocupante es cuando quieres silenciar a Negociado o no permitirles hacer un estudio, pues entonces la pregunta es, ¿de qué información tienes miedo? ¿Por qué no querrías tener un análisis o un estudio para que luego puedas ver, si podría haber impactos, podría haber cambios que el Negociado podría proponer para mejorar? Entonces, cuando intentas silenciar el debate o la discusión, o no permitir que se lleve a cabo un estudio independiente, debería ser muy preocupante para todos”, añadió.

El director ejecutivo entiende que la oposición al estudio responde también a intereses económicos.

“Creo que hay muchas personas que están ganando mucho dinero en la industria solar, y está bien. Esta es una industria como cualquier otra. Hay intereses especiales como en todas los demás. Y el Negociado debería ser independiente y no debería verse afectado por ese esfuerzo de cabildeo o por esos esfuerzos. Deberían hacer un estudio en los méritos. Publiquemos el estudio, y luego podemos tener una discusión. A lo mejor el Negociado puede decidir dejar todo exactamente igual Pero cuando simplemente no quieres que ni siquiera miren los hechos, causa una pregunta, ¿de qué estás preocupado? ¿De qué tienes miedo?”, expresó.

Reiteró que a los llamados prosumidores que ya tienen sus sistemas instalados y en funciones no tendrán ningún cambio en los acuerdos de pago o crédito bajo el programa de medición neta.

“Hay mucha desinformación por ahí. Y también me preocupa cuando la gente, para silenciar, pone desinformación por ahí, o intenta asustar a la gente haciéndoles creer que sus programas van a terminar. Entonces no hay imposición de ningún impuesto solar. Y esto es parte de las tácticas de miedo que están tratando de difundir. Tácticas de miedo de que vas a perder los beneficios que tienes en tu programa. Nada impacta a las personas actuales que están en el programa. Todos están exentos por más de 20 años. Más de 100 mil personas van a ser exentas. No van a verse afectadas en el futuro.

Finalmente, Mujica le recordó a los políticos las consecuencias de aprobar este tipo de legislación

“Entiendo que estamos en una temporada política. Lo entiendo, he estado ahí. Pero la realidad es que siempre estamos en una temporada política y este tipo de actividad es lo que nos trajo aquí y no podemos volver a las políticas fallidas del pasado si queremos que la Junta salga. No nos dejemos engañar. El debate sobre la Ley 10 Diez no se trata de la medición neta. Se trata de un asalto directo a la independencia del Negociado, el regulador independiente, y su capacidad para trabajar sin interferencias”, expuso.

Bajo la ley vigente de medición neta, los llamados prosumidores reciben un crédito de uno a uno por kilovatio hora consumido y producido. Por ejemplo, si un prosumidor consume 500 kilovatios hora al mes y produce 500 kiovatios hora al mes, paga 4 dólares mensuales, por el uso del contador.