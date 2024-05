SNM emite advertencia de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió el lunes, una advertencia de inundaciones para los municipios de Barranquitas, Comerío y Orocovis, vigente hasta las cuatro de la tarde.

A la 1:00 de la tarde, el radar Doppler detectó tormentas que producen lluvias intensas sobre las áreas mencionadas. Se han registrado hasta dos pulgadas de lluvia, con expectativas de una a dos pulgadas adicionales. Se espera que estas lluvias causen inundaciones urbanas y de pequeños arroyos.

Las zonas que podrían experimentar inundaciones incluyen Orocovis, Barranquitas, Comerío y Palomas. Se prevé que las inundaciones sean menores, afectando áreas de drenaje pobre y zonas bajas. Los cauces de ríos o arroyos están elevados, aumentando el riesgo de inundaciones.

Advertencia de inundaciones para Ciales, Corozal, Morovis, Carolina, San Juan y Trujillo Alto

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió el martes, una advertencia de inundaciones para los municipios de Ciales, Corozal, Morovis, Carolina, San Juan y Trujillo Alto, vigente hasta las 4:45 de la tarde.

A la 1:37 de la tarde, el radar Doppler detectó tormentas que están produciendo lluvias intensas en las áreas mencionadas. Hasta ahora, ha caído hasta una pulgada de lluvia, y se espera que caiga hasta una pulgada adicional. Se anticipa que estas lluvias causen inundaciones urbanas y de pequeños arroyos.

Los impactos incluyen acumulación de agua sobre las carreteras y encharcamiento de agua en zonas urbanas o otras áreas, que está ocurriendo o es inminente.

Las autoridades instan a los residentes y transeúntes a tomar precauciones, especialmente al manejar en carreteras inundadas, y a mantenerse informados mediante las actualizaciones meteorológicas. Se recuerda que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos.

Una advertencia de inundación se emite cuando la inundación no se espera que sea lo suficientemente peligrosa para emitir un aviso. Sin embargo, es posible que cause inconvenientes significativos y, si no se procede con precaución, puede dar lugar a situaciones que pongan en peligro la vida o la propiedad.

Aviso de inundaciones repentinas para Carolina, San Juan y Trujillo Alto

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ha emitido este martes, un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Carolina, San Juan y Trujillo Alto, vigente hasta las 4:45 de la tarde.

El aviso incluye a Bayamón, Guaynabo, y el sector Pájaros.

A las 2:05 de la tarde, el radar Doppler detectó tormentas que están produciendo lluvias intensas en las áreas mencionadas. Se han registrado entre una y dos pulgadas de lluvia, y se espera que caigan entre una y tres pulgadas adicionales. Las inundaciones repentinas ya están ocurriendo.

Los impactos incluyen inundaciones repentinas de pequeños arroyos y riachuelos, áreas urbanas, carreteras, calles y pasos subterráneos, además de otras áreas con drenaje deficiente o en terrenos bajos.

Se insta a los residentes y transeúntes a tomar medidas de precaución, especialmente al conducir en carreteras inundadas, recordando que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos. Se recomienda reportar cualquier inundación observada a los servicios de emergencia o la policía local y pasar esta información al Servicio Nacional de Meteorología de manera segura.

Humedad abundante y condiciones inestables seguirán dejando lluvias para este martes

Las autoridades del tiempo informaron este martes, que hasta mediados de semana, continuará con un patrón de clima húmedo e inestable debido a la llegada de una depresión en las capas medias y superiores de la atmósfera y una gran cantidad de humedad tropical.

El riesgo de inundaciones será alto, especialmente localmente significativo, debido al suelo ya saturado y a niveles de ríos mucho más altos de lo normal. Además, debido a la alta humedad, en lugares donde no llueve, podríamos experimentar índices de calor por encima de lo normal, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan como más de 100 grados Fahrenheit.

A partir de la noche del martes hasta el fin de semana, se esperan que oleajes del noreste que llegarán desde el océano Atlántico, lo que probablemente causará corrientes de resaca peligrosas a lo largo de las playas que miran hacia el norte y hacia el este en Puerto Rico.

Para hoy: mayormente nublado. Numerosos aguaceros con tormentas aisladas esta mañana, luego aguaceros y tormentas dispersas esta tarde. Máximas alrededor de 87 grados Fahrenheit. Vientos del este de 10 a 15 mph. Probabilidad de lluvia del 90 por ciento.

Noche del martes: mayormente nublado con aguaceros dispersos y tormentas aisladas. Mínimas alrededor de 78 grados Fahrenheit. Vientos del este de 5 a 10 mph. Probabilidad de lluvia del 50 por ciento.

Miércoles: mayormente nublado con tormentas aisladas. Aguaceros dispersos por la mañana, luego aguaceros numerosos por la tarde. Máximas alrededor de 87 grados Fahrenheit. Vientos del este de 5 a 10 mph. Probabilidad de lluvia del 70 por ciento.