Senado aprueba aumento de bono para pensionados y adultos mayores

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado de Puerto Rico, Javier Aponte Dalmau, confirmó la aprobación de una medida que busca otorgarle un aumento en el bono anual mediante crédito contributivo a los pensionados y adultos mayores de 65 años o más de recursos limitados.

Se trata del Proyecto del Senado 1453 que enmienda el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011″, para aumentar la cantidad del crédito contributivo personal y del crédito compensatorio para los pensionados y mayores de 65 años de bajos recursos. Ahora, se concede un crédito reembolsable de $300 para los pensionados cuya única fuente de ingresos es una pensión anual que no excede $4,800. Además, se concede un crédito reembolsable de entre $200 a $400 a adultos mayores de 65 años o más cuyo ingreso bruto anual, incluyendo los beneficios del seguro social, no exceden $15,000 ($30,000 para matrimonios). Con este proyecto aumentaría $200 a los que reciben no más de $15,000 anuales. Para los que ingresan $4,800 aumentaría de $300 a $400 anuales.

“Esto es una medida de justicia social para nuestros adultos mayores de recursos limitados cuyos ingresos no son suficiente para palear los altos costos de medicamentos, de alimentos, de agua, luz, entre otros. Esto costaría menos de $15 millones al año, muy por debajo del costo de los aumentos al personal de confianza en el gobierno o de la nómina del personal de confianza del Departamento de Educación que le cuestan $8.4 millones al año. Dinero hay, es cuestión de prioridades y los adultos mayores si cuentan,” señaló Aponte Dalmau.

El proyecto forma parte de una serie de medidas avaladas por AARP Puerto Rico.

“Esta medida va en la dirección correcta para promover la seguridad financiera de los adultos mayores. En el caso de los pensionados y personas mayores de 65 años de bajos recursos, este aumento en los créditos contributivos aportará para costear las necesidades básicas, ya que estamos hablando de uno de los sectores más golpeados por la inflación por contar con ingresos limitados que no tienden a aumentar”, expresó José R. Acarón, director estatal de AARP PR.

En días recientes, Aponte Dalmau pidió la aprobación de otro proyecto en trámite legislativo, el P del S 1085 para aumentar la responsabilidad de los adultos mayores dejados en hospitales que está esperando el informe de la Comisión de Bienestar Social cameral que preside la representante del Proyecto Dignidad (PD) Lisie Burgos. Otra de las medidas, el P del S 1455 que enmienda al Código Civil que restituye el derecho de los abuelos y tíos a relacionarse con sus nietos o sobrinos bajará a la consideración del Senado la semana próxima.

Esta medida pasa ahora a la Cámara de Representantes para su consideración.

“Estamos confiados que la Cámara atenderá esta medida con celeridad para ayudar a nuestros adultos mayores en desventaja económica con sus gastos”, concluyó diciendo el senador.