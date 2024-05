Gobernador dispuesto a evaluar cambios a la ley que otorga pase extendidos para confinados

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia favoreció el martes que se evalúen cambios a la Ley 25 de 1992, por la cual salió por pase extendido Hermes Ávila Vázquez y asesinó a Ivette Joan Meléndez el pasado 22 de abril en Manatí.

Ávila Vázquez, quien cumplía una condena de 122 años de prisión, llevaba un año en la comunidad por un pase extendido que se le concedió bajo el alegato de que padecía de una enfermedad terminal.

“Yo creo que es válido que se revise esa ley en particular, esa ley 25 del 1992. Es válido que se estudie la ley, si hay que mejorarla, que se mejore. También es válido que se estudie el reglamento que se promulgó bajo esa ley. Y si hay que modificarlo, modificarlo. Esto debe, sí, profundizarse e investigarse a saciedad. También, pues, hay que ver, hay que ver la actuación de las personas concernidas, sea el panel de médicos, sea personal de corrección. O sea, si alguien falló, que responda, O sea, que todo es válido. Claro, hay que actuar con mucha responsabilidad. No se debe sobre reaccionar. Pero es válido”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre otra medida que propone excluir a ciertos convictos de solicitar enmiendas a su sentencia a la Junta de Libertad Bajo Palabra, el gobernador contestó que en principio está de acuerdo con los cambios sugeridos.

“Si a lo que estás haciendo referencia, creo que es eso, es que esa ley en particular no le aplique a ofensores sexuales y ese tipo. Yo, en principio, lo veo bien. Claro, cuando me llegue la tengo que estudiar y recibir el asesoramiento de mi equipo y de los jefes de agencias que comentan este tipo de proyecto de ley. Pero lo veo, ese en principio la veo bien. En cuanto a la ley 25, pues realmente no sé todavía qué es lo que se está haciendo. Lo que sí digo es que se debe estudiar y se debe investigar. Y se debe mejorar lo que haya que mejorar para que este trágico incidente no se repita.

Recomendados

Finalmente, sobre la posibilidad de que la Cámara de Representantes cite a una Vista de Interpelación a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, Pierluisi Urrutia sostuvo que la funcionaria contestará las preguntas.

“Lo que sí tengo que decir, claro, es que hay una investigación en curso, dos investigaciones en curso, pero una en particular está en el Departamento de Justicia. O sea que es importante que no se afecte, que se tomen las medidas para que esa investigación no se entorpezca, sino que llegue a feliz término y que sepamos.O sea, como he dicho yo, es bien importante que aquí se esclarezca, se sepa qué fue lo que falló. Quien falló, responda a quien tenga que responder y también si hay que cambiar ese programa, esa ley,todo está sobre la mesa, todo está sobre la mesa. Este es un tema, yo lo dije anteriormente y lo voy a decir, para mí es un tema muy personal. O sea, quien mató a mi propio hermano, en un ‘carjacking’, era una persona que tenía un pase”, expresó.