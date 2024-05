Fotos: Así es el nuevo almacén de IKEA en Bayamón

La empresa IKEA está a punto de estrenar su nuevo centro de distribución en Bayamón donde se encontrarán todas las operaciones de los almacenes que existen actualmente en la isla.

Según indicó la empresa, el nuevo almacén en el Barrio Juan Sánchez en la carretera PR-2 de Bayamón, mide unos 93 mil pues cuadrados y para el mismo se realizó una inversión de 37 millones de dólares. El mismo se encuentra frente a la Tienda IKEA de Bayamón, con la intención de que se haga más rápida la entrega de mercancía.

“Una de las principales razones por la cual se creó este almacén es para minimizar los movimientos y concentrar en un solo lugar toda la estrategia de entrega, así la experiencia de compras físicas o vía web, tendrán mayor agilidad y disponibilidad en artículos. Esto, a su vez, forma parte del crecimiento que ha tenido IKEA dentro del mercado puertorriqueño para perfeccionar y mejorar la logística diaria de todo el personal y el servicio que ofrecen”, lee un comunicado de la empresa.

Entre algunos de los servicios que brinda el nuevo almacén se encuentran: devoluciones de compras, recogida de mercancía, recogida de compras realizadas en Click & collect, gestión de incidencia, reservas y facturación de servicios

El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 9:30 p.m., los sábados de 9:00 a.m. a 9:30 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:30 p.m.

La empresa había indicado hace dos años que invertiría en un almacén que permita mayor capacidad y haga la experiencia de compra más fácil.

La marca entró en Puerto Rico en el 2013 con un formato de puntos de entrega que estableció́ en los municipios de Bayamón, Carolina y Ponce con el objetivo de acercar el producto a los consumidores puertorriqueños.

