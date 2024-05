Cámara aprueba proyecto para establecer “libertad religiosa” en las escuelas

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que pretende permitir a los estudiantes orar y/o participar de actos religiosos durante las horas escolares.

El Proyecto de la Cámara 1951 establece la “Ley de Libertad Religiosa de Estudiantes, Padres, Encargados y del Personal Escolar de las Escuelas del Sistema Público de Enseñanza”.

La pieza legislativa, además, ordena al Departamento de Educación (DE) identificar y habilitar espacios públicos dentro del plantel para que los estudiantes y demás miembros de esa escuela puedan, de forma voluntaria, realizar un discurso o manifestación religiosa enmarcada en el respeto.

También, dispone que un estudiante puede usar ropa, accesorios y prendas que muestren un mensaje o símbolo religioso, de la misma forma y manera que, se permite a otros estudiantes usar ropa, accesorios y prendas que muestren mensajes o símbolos seculares.

Una de las enmiendas incluidas, aprobada en sala, incluye que: “el DE no puede discriminar a un estudiante por motivos de éste brindar un punto de vista o expresión religiosa. El Departamento tratará la expresión voluntaria de punto de vista religiosa de un estudiante de la misma forma y manera que trataría la expresión voluntaria de un punto de vista secular de otro estudiante”.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón expresó que “este proyecto, en vez de beneficiar al país, podría promover la existencia de derechos que auguro traerá más problemas que resultados. Estoy a favor de la libertad religiosa y de que las personas tengan una formación ideológica basada en la religión. Sin embargo, este proyecto cita la Constitución Norteamericana pero deja de lado aspectos de nuestra propia Constitución. La legislación que debemos promover en esta legislatura debe ser lo más neutral posible y debe tener parámetros que no afecten el ejercicio de la libertad religiosa ni de ideas no religiosas”.

“¿Cuál es el problema en las escuelas de Puerto Rico que requiere promover desde la legislatura miradas religiosas? No conozco ningún problema, y no creo que sea correcto ponerle este peso al DE sobre algo que no existe. La realidad social de nuestro país no necesita este proyecto de ley, lo único que va a hacer es crear más problemas”, añadió el legislador, quien votó en contra de la medida.

En cambio, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien votó a favor resaltó que las enmiendas presentadas y aprobadas en sala excluyen a todo personal docente y no docentes de las escuelas de esta ley, y le da facultad solamente al DE para que no se discrimine en contra los estudiantes. “Este proyecto de ley está dirigido a los estudiantes”, aclaró.