The Associated Press, New York Times y Washington Post ganan Premios Pulitzer

Migrantes cruzan el río Bravo en un colchón inflable hacia EEUU desde Matamoros, México, el 9 de mayo de 2023. Fotógrafos de The Associated Press fueron galardonados con el prestigioso Premio Pulitzer de periodismo de servicio público por su cobertur

NUEVA YORK (AP) — The Associated Press ganó el lunes un Premio Pulitzer en fotografía de reportaje por su cobertura de migrantes que cruzan América Latina hacia Estados Unidos, mientras que The New York Times y el Washington Post ganaron cada uno tres premios por su trabajo en 2023.

El Times y el servicio de noticias Reuters ganaron cada uno el Pulitzer por su cobertura del ataque de Hamás del 7 de octubre a Israel y sus consecuencias.

El prestigioso Pulitzer de servicio público fue para ProPublica por un informe que “traspasó el grueso muro de secreto” alrededor de la Corte Suprema de Estados Unidos al mostrar cómo los multimillonarios hacían obsequios y viajes a los jueces.

El premio al servicio público reconoció el trabajo de Joshua Kaplan, Justin Elliott, Brett Murphy, Alex Mierjeski y Kirsten Berg de ProPublica.

Las 15 fotografías ganadoras de AP fueron tomadas en toda América Latina y en la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas y California, en un año en el que la inmigración fue una de las historias más importantes del mundo. El premio rindió homenaje a 15 fotografías de los miembros de la AP Greg Bull, Eric Gay, Fernando Llano, Marco Ugarte y Eduardo Verdugo, y de los colaboradores independientes Christian Chávez, Félix Márquez e Iván Valencia.

“Estas imágenes crudas y emotivas surgieron a través de la cobertura diaria de un momento histórico en múltiples países, que documentan a los migrantes en cada paso de sus traicioneros viajes”, dijo Julie Pace, vicepresidenta senior y editora ejecutiva de AP.

Los Pulitzer reconocieron a lo mejor en periodismo de 2023 en 15 categorías, así como ocho categorías de arte centradas en libros, música y teatro. El ganador del servicio público recibe una medalla de oro. Todos los demás ganadores reciben 15.000 dólares.

Hannah Dreier, del Times, ganó un Pulitzer en reportajes de investigación por sus artículos sobre el trabajo infantil migrante en Estados Unidos. The Washington Post ganó en reportajes nacionales por su “examen aleccionador” del fusil semiautomático AR-15, que venía acompañado de algunas fotografías desgarradoras.

Los premios, establecidos en el testamento del editor de periódicos Joseph Pulitzer, son administrados por la Universidad de Columbia en Nueva York, la cual ha sido noticia reciente por las manifestaciones estudiantiles contra la guerra en Gaza.

The Associated Press ganó el Pulitzer el año pasado por su cobertura del asedio ruso a Mariupol en Ucrania.

David Bauder escribe sobre medios para The Associated Press. Está en X como @dbauder