PPD y el PIP apuntan a que el PNP tiene ventaja en el proceso de empleados por destaque en la CEE

La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, no descartó acudir a los tribunales si encuentra trabas para la autorización de empleados de otras agencias mediante destaque, ya que sostuvo que el cuatrienio pasado el Partido Nuevo Progresista (PNP) tuvo la ventaja de autorizaciones para estos movimientos de trabajadores durante el evento electoral.

Angleró informó que, a pesar de haber solicitado 12 empleados por destaque, solo cinco han sido autorizados hasta el momento. Una de las limitaciones del proceso es la discreción de las agencias para denegar los destaque, aunque el Código Electoral de 2020 establece que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) debería otorgar la aprobación, salvo en casos donde el empleado reciba su salario de fondos federales.

“Nosotros lo solicitamos a la presidenta, la presidenta que canaliza una comunicación, al a la oficina, a la dependencia de donde ellos trabajan y entonces ellos autorizan, o deniegan”, expresó la comisionada electoral.

Angleró también compartió información sobre un acuerdo previo de la Comisión que limitaba la cantidad de destaque durante los años no electorales a 20 y durante los años electorales a 40. Sin embargo, señaló que, para las elecciones de 2020, el PNP trajo un gran número de empleados de destaque, lo que resultó en una desventaja para su colectividad al tener sus solicitudes denegadas.

De igual forma, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, expresó que, el Código Electoral eliminó la limitación de destaque que anteriormente estaba establecida.

Recomendados

“Antes para el año electoral, los comisionados y el presidente se reunían y decidían una cantidad, digamos 40 o 50 empleados por destaque. Pero con el nuevo código electoral se eliminó esa limitación y eso permitió que la pasada elecciones generales el PNP tuviera cerca de 800 empleados de destaque”, comentó Aponte.

El comisionado electoral del PIP dijo que le preocupa la influencia de esta situación en el proceso electoral. Abogó por enmiendas a la Ley Electoral para restablecer el destaque de personal y garantizar la equidad, y transparencia en los procesos electorales de Puerto Rico. Aponte aseguró que el PIP no cuenta con empleados de destaque.

Asimismo, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, dijo a Metro Puerto Rico que el partido no tiene ni un solo empleado de destaque.

Por otro lado, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, indicó que la colectividad cuenta con diez empleados de destaque.

Ante las aseveraciones de Angleró sobre la desventaja que tuvo el PPD por la cantidad de empleados de destaque del PNP en las pasadas elecciones, Santo Domingo aseguró que se trata de un “problema de administración de parte de su partido”.

“Nosotros solicitamos unos destaques para administrar el voto domicilio y eran destaques de uno y dos días, no eran destaques para estar continuamente en la Comisión. En total eran como 800 y no pueden decir que todos eran del Partido Nuevo Progresista. De igual forma, la compañera del Partido Popular, hay alcaldes que pudieron haber dado destaques y si ellos no ejercieron su derecho para solicitar destaques, pues es un problema de administración de parte de su partido, no somos nosotros. En cuanto a si le han denegado destaque, igual a mí en estos momentos me han denegado destaques, por eso yo tengo 10 aprobados porque me han denegado”, aseveró en entrevista con este medio.

Por su parte, aclaró que le han denegado algunos de los solicitados, pues son empleados que sus salarios provienen de fondos federales o que ejercen funciones únicas en alguna agencia.

“Todos tenemos que estar claros que si esos salarios de esos empleados se pagan por fondos federales, no podemos tenerlos en destaque en la comisión de total derecha. Y, esta parte lo he discutido en varias ocasiones con los compañeros, que antes de solicitar los destaques, verifiquen y si cobran con fondos federales o estatales”, recalcó Santo Domingo.

Sin embargo, durante las elecciones de 2020, la CEE no tuvo que cubrir los salarios de 823 empleados, ya que eran empleados públicos en destaque de agencias o municipios.

Con respecto al proceso electoral actual, Angleró destacó la necesidad de contar cerca de 40 empleados de destaque para llevar a cabo todas las etapas del proceso, desde el montaje del evento hasta el escrutinio. Estos destaques se solicitan a través de la presidenta de la Comisión, quien presenta la petición a la agencia correspondiente.

Ante la reducción sustancial de personal en la CEE, la comisionada del PPD enfatizó la importancia de los empleados de destaque para garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones, especialmente en tareas como el ensobrado y envío del voto por correo.

Angleró comunicó la posibilidad de radicar reclamaciones en el tribunal contra las agencias que han denegado sus solicitudes de destaque, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del Código Electoral en este aspecto crucial del proceso electoral.

La CEE indicó a este medio que, hasta la fecha del 17 de abril, habían registrado un total de 29 destaques.

Según el contacto de prensa, Gisela Ayala, nueve correspondían al PNP; 18 al PPD; uno en Proyecto Dignidad y otro al Partido Demócrata.

¿Cuál es el proceso para los empleados por destaque?

El destaque de personal es un procedimiento mediante el cual un individuo empleado en una entidad pública puede ser transferido temporalmente a otra entidad, generalmente para cubrir necesidades específicas de personal en momentos críticos o para proyectos particulares.

Este proceso es común en diversas organizaciones gubernamentales, incluyendo comisiones electorales, donde se necesita personal adicional durante los ciclos electorales para garantizar el correcto desarrollo de los procesos democráticos.

En el contexto de la CEE, el proceso de destaque se realiza siguiendo pasos definidos en su reglamento interno. Este proceso puede variar dependiendo de la entidad y las regulaciones específicas que rijan en ese lugar, pero suele incluir los siguientes aspectos fundamentales:

El proceso comienza con la solicitud de destaque por parte de la CEE. Esta solicitud puede surgir ante la necesidad de identificar recursos humanos para llevar a cabo los procesos electorales de manera efectiva. Luego, se clasifican los destaques según diferentes criterios, como el periodo durante el cual serán requeridos, el tipo de funciones a desempeñar y la disponibilidad de personal en la entidad solicitante.

La entidad solicitante debe completar un formulario de solicitud de destaque, con información sobre el candidato propuesto, su posición actual, la agencia de procedencia y otros datos relevantes. Recibida la solicitud, se obtiene la autorización correspondiente de la agencia de procedencia del personal propuesto para el destaque. Esto puede implicar el consentimiento discrecional de la agencia y la evaluación de la disponibilidad del personal.

Una vez autorizado el destaque, el personal es asignado a la CEE para desempeñar las funciones especificadas en la solicitud. La entidad solicitante es responsable de supervisar el desempeño del personal durante su destaque.

Tras completar el periodo de destaque o alcanzar el objetivo solicitado, el personal regresa a su agencia de origen, salvo que se solicite una extensión del periodo de destaque.