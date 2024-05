Elmer Román presenta nueva propuesta enfocada en la educación

El aspirante a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el capitán Elmer Román, presentó hoy, lunes, una nueva propuesta de su plataforma de gobierno sobre el tema de la educación.

“En términos generales, mi misión en el Congreso incluye, primero, promover la educación desde la temprana infancia. Segundo, mejorar nuestro sistema de escuelas públicas desde Kindergarten hasta el grado 12. Tercero, trabajar para aumentar el acceso y la asequibilidad de la educación superior y para las personas con discapacidades y, en cuarto lugar, fortalecer la educación bilingüe y vocacional. Al mismo tiempo, insistiré asegurar que el Congreso provea a Puerto Rico trato igual en el desarrollo e implementación de toda política pública federal relacionada a la educación y apruebe legislación específica para ampliar los programas educativos más efectivos a nivel nacional destinados tanto a ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito, como a proveer los recursos a los maestros y profesores para lograrlo”, explicó el también ingeniero.

De igual forma y en conferencia de prensa, el capitán Román presentó en detalle su enfoque para el tema de educación:

1- Fortalecer programas federales que incrementen las asignaciones destinadas a la educación superior, a través de programas tales como el Pell Grant (dicho sea de paso, el 82% de los estudiantes matriculados en instituciones post secundarias puertorriqueñas reciben esta beca), el Federal Work Study Program, Titulo I y II del Elementary and Secondary Education Act y los programas TRIO, que son iniciativas de extensión y servicios estudiantiles diseñados para identificar y proporcionar servicios provenientes de entornos desfavorecidos, entre otros, asegurando que tengan acceso a becas, ayuda financiera y otros servicios de apoyo.

2- Establecer alianzas dentro y fuera del Congreso para atender el aumento del costo de la universidad y la carga de los préstamos estudiantiles, los que constituyen un gran desafío para nuestros estudiantes y sus familias.

3- Apoyar plenamente la educación de las personas con discapacidad. Además, favorecer legislación federal que provea la financiación total del Individuals with Disabilities Education Act para ayudar a los estudiantes con discapacidades.

4- Asegurar subvenciones federales adicionales y apoyo para mejorar la infraestructura y la tecnología en las instituciones educativas, incluyendo la modernización de salones de clases, laboratorios y plataformas de aprendizaje en línea. Esto se hará bajo la supervisión del Grant Manager/Coordinator, posición que el capitán Román se propone en la oficina del comisionado residente.

5- Expandir las oportunidades y los accesos a la educación en área de STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), a través de fondos federales, para que prosigan estudios en estas áreas. También, a través de fondos federales, promulgar el desarrollo de un currículum educativo enfocado, también en STEM, para las escuelas primarias y secundarias.

6- Fomentar el financiamiento universitario con becas como la Nacional de Ciencia y Matemáticas (National Science and Mathematics Access to Retain Talent Grant, o SMART Grant) y la Beca de Oportunidades para Estudiantes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM Opportunities Act of 2021).

7- Igualmente, propiciar que Puerto Rico tenga mayor representación en los programas de internados en la NASA, el Departamento de Energía, así como competencias de STEM organizadas por la Fundación Nacional de Ciencia y el Departamento de Defensa, para fomentar la innovación, la creatividad y la colaboración en áreas claves de tecnología y ciencia. Al mismo tiempo, el capitán hará alianzas con el sector privado de manufactura y farmacéuticas para que nuestros estudiantes puedan aplicar lo aprendido en el salón.

8- Fortalecer programas de Research & Development, es decir, investigación y desarrollo; abogar por incrementar el acceso a subvenciones de investigación y oportunidades de fondos para profesores, científicos e instituciones de educación superior, incentivando la colaboración e innovación.

9- Apoyar los esfuerzos para convertir a la Universidad de Puerto Rico en el primer centro de investigación y tecnología del Caribe, a través de fondos federales que promuevan la creación de industrias en áreas como la informática, robótica, microelectrónica, comunicaciones, etc.

10- Respaldar el fortalecimiento de la educación vocacional y los colegios técnicos. Es esencial realizar un mejor trabajo de preparación de los estudiantes para las labores que estarán disponibles para ellos cuando se gradúen; es decir, puestos que pueden no requerir de un doctorado, o incluso un título de cuatro años, pero que, sin embargo, exigen capacitación y experiencia especializadas.

11- Trabajar con el Departamento de Educación Federal para acelerar y propiciar mayor eficiencia en el trámite de las solicitudes bajo el Free Application for Federal Student Aid (FASFA), una solicitud necesaria para que un estudiante sea elegible para préstamos o subvenciones estudiantiles federales para pagar la universidad, para el programa federal de estudio y trabajo y, a menudo, para calificar para becas estatales e institucionales.

12- Ingresar al Congressional Hispanic Serving Institutions Caucus y utilizar esa plataforma para fortalecer ese programa a nivel nacional y asegurar que las instituciones en Puerto Rico reciban la asistencia necesaria y puedan acceder a las subvenciones y ayudas disponibles.

13- Laborar con las instituciones beneficiarias de las subvenciones de TRIO, las iniciativas de extensión y servicios estudiantiles diseñados para identificar y proporcionar servicios a estudiantes provenientes de entornos desfavorecidos; procurar que otras se interesen en participar de estos programas.

“En fin, mi misión será que se extienda a Puerto Rico el acceso a todos los programas federales disponibles para, de esta forma, brindarle un alivio financiero y fortalecer los programas de educación especial con los recursos y apoyo necesario a estudiantes con alguna discapacidad y así promover la equidad e inclusión en la educación . Favoreceré, además, legislación federal que provea la financiación total del Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) para ayudar a los estudiantes con discapacidades a recibir los servicios y la ayuda que necesitan”, agregó el capitán Román.

En la misma línea, el candidato que acompañará en la papeleta a Jenniffer González Colón, aspirante a la gobernación por el PNP, aseguró que trabajará con los Departamentos de Educación y de Agricultura Federal para que Puerto Rico participe plenamente de programas disponibles para adiestrar y ofrecer apoyo financiero a estos estudiantes con discapacidades y sus familias, como lo son:

o El Programa de Capacitación y Colocación Laboral para Personas con Discapacidad (JTPA),

o El Programa de Capacitación Vocacional para Personas con Discapacidad (VR), Programa de Asistencia para la Vida Independiente (IL) y,

o El Programa de Asistencia Educativa para Familias de Militares con Discapacidades (EFMP).

Además, el ingeniero y capitán naval aseguró que buscará ampliar las ayudas financieras de educación para este sector a través del Programa de Becas para la Educación Postsecundaria de Estudiantes con Discapacidades y Programa de Becas Pell para Estudiantes con Discapacidades para ayudar a aliviar parte de los costos de matrícula, libros y materiales educativos.

Siguiendo con las propuestas y compromisos programáticos, el capitán Román también cuenta en su plan con:

14- Respaldar propuestas y programas destinados a mejorar la infraestructura educativa en Puerto Rico, incluyendo la modernización de escuelas, la adquisición de tecnología educativa y la renovación de instalaciones para brindar entornos educativos seguros y propicios para el aprendizaje.

15- Su misión también será identificar programas de incentivos federales y coauspiciar legislación que promuevan la retención, adiestramientos y atracción de maestros y personal administrativo para mejorar la calidad educativa en la isla. Brindarle a nuestros maestros acceso a programas federales, subvenciones del Departamento del Trabajo, así como recursos para la capacitación y desarrollo profesional de educadores en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza en estas áreas y fomentar el interés de los estudiantes en ellas.

16- Es determinante que nuestros niños tengan acceso a educación completa desde la infancia. Por esto, el capitán Román procurará asignaciones continuas de fondos federales a través de la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos para los programas de Head Start en los distintos municipios, así como el Fondo de Asistencia para la Educación en la Primera Infancia que caen dentro del Block Grant de los fondos CDBG. A la misma vez, buscará aumentar las ayudas a nuestras familias con bajos recursos mediante el Child Care and Development Fund que brinda subsidios para el cuidado infantil a familias de bajos ingresos.

17- Otra de sus misiones es asegurar financiación federal para construir más escuelas vocacionales y fortalecer los programas de educación técnica, aumentando el número de escuelas vocacionales alrededor de la isla que sirvan para capacitar la población en trabajos de oficios (plomería, electricidad, hojalatería, ebanistería, etc.). Lo anterior, utilizando los fondos de subvención Perkins para Educación Técnica y Vocacional y así proporcionar capacitación y el eventual éxito en sus empleos.

18- Un elemento sumamente importante es la educación bilingüe, la que planifica reforzar en la Isla con asignaciones de fondos federales bajo el Título III para mejorar los servicios educativos de inglés como segundo idioma. Es de todos conocido que, aparte de un buen dominio de nuestro idioma autóctono, el español, el conocimiento pleno del inglés, abre puertas insospechadas y proporcionará un mejor porvenir a nuestros jóvenes y niños en su desarrollo personal y posterior vida laboral.

19- Finalmente, y no menos importante, el ingeniero y capitán se ocupará de que nuestros estudiantes tengan un entorno seguro donde aprender. A través de las Subvenciones para la Prevención y el Tratamiento de Sustancias del Departamento de Educación Federal, logrará implementar programas de prevención y tratamiento del abuso de drogas en escuelas y comunidades.

“Mi plan y mi misión es mejorar realmente y con ejecuciones puntuales, prácticas y ejecutables, desde la comisaría residente en Washington, la educación en Puerto Rico, motor del resto del progreso económico, intelectual y emocional de nuestro pueblo”, concluyó el ingeniero y capitán Román.