Ucrania celebra su tercera Pascua en guerra bajo el fuego de drones rusos

KIEV, Ucrania (AP) — Mientras Ucrania celebraba su tercera Pascua en guerra, Rusia lanzó una ronda de drones concentrada en el este de Ucrania, hiriendo a más de una docena de personas, y dijo que sus fuerzas habían tomado el control de una aldea que tenían en la mira.

La fuerza aérea ucraniana dijo el domingo que Rusia había lanzado 24 drones Shahed, de los que 23 fueron derribados por defensas antiaéreas.

Seis personas, incluido un niño, resultaron heridos en un ataque de dron en la región oriental de Járkiv, indicó el gobernador regional, Oleh Syniehubov. Otras 10 resultaron heridas en un ataque aéreo sobre la capital regional de Járkiv, dijo Syniehubov, añadiendo que la ciudad fue atacada por una bomba aérea.

Los restos de drones derribados provocaron incendios al caer sobre edificios en la región vecina de Dnipropetrovsk. No se reportaron víctimas.

El Ministerio ruso de Defensa anunció el domingo que sus tropas habían tomado el control del pueblo de Ocheretyne, que estaba en el punto de mira de las fuerzas rusas en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Imágenes de drones a las que tuvo acceso The Associated Press mostraban el pueblo destrozado por los combates. En las imágenes obtenidas el viernes por la noche no se veía ni a una sola persona, y ningún edificio de Ocheretyne parecía seguir intacto.

Recomendados

Las autoridades en Kiev instaron a los vecinos a seguir las misas de la Pascua ortodoxa a través de internet por motivos de seguridad. Serhiy Popko, responsable de la administración municipal de Kiev, advirtió que “incluso en días tan destacados de celebración, podemos esperar acciones malignas del agresor”.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pidió a los ucranianos que se unieran para rezar por sus conciudadanos y los soldados en el frente.

En un video grabado ante la catedral de Santa Sofía en Kiev con una camisa tradicional bordada, Zelenskyy dijo que Dios “tiene un galón con la bandera ucraniana en el hombro”. Con “semejante aliado”, afirmó, “la vida definitivamente triunfará sobre la muerte”.

La mayoría de los ucranianos se identifican como cristianos ortodoxos, aunque la iglesia está dividida. Muchos pertenecen a la Iglesia ortodoxa de Ucrania, una institución independiente. La rival Iglesia ortodoxa ucraniana se mantuvo leal al patriarca en Moscú hasta que rompió con Rusia tras la invasión de 2022 y muchos ucranianos la miran con suspicacia.

En Moscú, los fieles como el presidente, Vladímir Putin, llenaron el sábado por la noche la emblemática catedral de Cristo el Salvador para una misa nocturna de Pascua liderada por el patriarca Cirilo, líder de la Iglesia ortodoxa rusa y un abierto defensor del Kremlin.

Los cristianos ortodoxos suelen celebrar la Pascua más tarde que las iglesias católicas y protestantes porque utilizan un método distinto para calcular la fecha de resurrección de Cristo.