Trabajos de mantenimiento podrían dejar sin luz a varios sectores el domingo

La empresa encargada del sistema de distribución y transmisión del servicio eléctrico en la isla, LUMA Energy, continuará realizando varios trabajos de mantenimiento el domingo que podrían afectar a clientes de varios municipios.

Según se reportó a través del portal de mejoras planificadas de la empresa, el domingo 5 de mayo se tienen programados trabajos para los municipios de Arecibo, Aguadilla y Mayagüez. Las labores comienzan a las 7 de la mañana y se extienden hasta las 8 de la noche.

En Arecibo se estará realizando la instalación de aparatos automatizados en la red, lo que afectará a varios sectores que no fueron identificados en el portal. Del mismo modo, en Aguadilla se realiza la relocalización de un alimentador.

Mientras que en Mayagüez, se estarán trabajando en puntos calientes que afectarán a los siguientes sectores:

Urb. Alturas De Mayagüez, Urb. Paseo Los Robles, Sect. Millo Cotes, Sect. Quebrada Larga, Com. Restaurante El Coche, Cond. Playa Almirante, Edu. Escuela Mariana Bracetti, Parc. Las Marias, Sect. Ajíes, Sect. Juan Vega, Sect. La Choza, Sect. La Tosca, Urb. Estancias De Sierra Maestra, Urb. Hacienda Libertad, Urb. Jardines De Daguey, Urb. Los Arboles, Urb. Mansiones De Añasco, Urb. Reparto Dagüey, Urb. Valle De Añasco, Urb. Valle De Añasco 2, Urb. Valle Real, Comu. Santa Rosa De Lima, Cond. Western Lake Village, Htl. Holiday Inn Mayagüez And El Tropical Casino, Urb. Alturas De Algarrobos, Urb. Alturas De Mayagüez, Urb. Eugenio María De Hostos, Urb. Reparto San Francisco, Edif. Villas At Homed Dorse, Come. Western Plaza Shopping Center, Sect. Bonet, Sect. Cuba, Sect. Pitillo, Urb. Alturas De Mayagüez, Urb. Bellas Lomas, Urb. Colinas De Alturas De Mayagüez, Urb. College Gardens, Urb. Cumbres De Miradero, Urb. El Retiro, Urb. Estancias De Miradero, Urb. Jardines De Borinquen, Urb. La Rueda, Urb. Los Versalles, Urb. Mendoza, Urb. Miradero Gardens 1, Urb. Miradero Gardens 2, Urb. Miradero Hills, Urb. Nu Sigma, Urb. Quintas De Santa María, Urb. Quintas De Santa María 2, Urb. Reparto Private Court, Urb. Villa Ensenat, Urb. Villa Fontana, Urb. Villa Las Violetas, Urb. Villas De Algarrobo, Urb. Villa Sunsire, Urb. Villa Sunsire Chalets, Urb. Villa Tuli, Urb. Vista Del Mar, Vert. Vertedero De Mayagüez, Cond. El Castillo, Cond. Villas Centroamericanas, Ind. Zona Industrial, Sect. Calle Los Ingenieros, Sect. Calle Perpetuo Socorro, Sect. Camino Cristo De Los Milagros, Sect. El Seco, Sect. Pitillo, Urb. Alturas De Mayagüez, Urb. Jardines Del Obispado, Urb. Mansiones De España, Urb. Parque De La Ceiba, Urb. Paseo Los Robles, Urb. Villa Obispado.

“Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, advierte la empresa en su portal.