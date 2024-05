¿Tienes que hacerte una prueba de micoplasma? Prepara el bolsillo

Los altos costos de las pruebas de anticuerpos y moleculares para detectar la bacteria de micoplasma, y las ínfimas tarifas que los planes médicos les pagan a los laboratorios por realizarlas, inciden en mayores gastos para los pacientes.

La presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR), la licenciada Debra Velázquez Webb explicó que “hay muchos laboratorios que tienen que cobrar (las pruebas) porque el plan [médico] no cubre el costo al paciente y tienen que cobrar la diferencia”. “El laboratorio que, hoy en día, está dando [pruebas] y no cobra, es dar un servicio a la comunidad sin ganar nada”, estipuló la presidenta de la ALCPR.

La licenciada denunció que las aseguradoras médicas no ofrecen tarifas atemperadas al costo que conlleva la examinación, cuyo valor puede variar de acuerdo con otros factores como recurso humano y materiales para la administración de la prueba. Expresó también que hay centros de salud primaria 330, centros de diagnóstico y tratamiento y hasta hospitales que tampoco asumen el costo para los pacientes, pese a contar con fondos federales que permitirían sufragarlo.

Por su parte, el dueño del laboratorio Las Lomas, en San Juan, Wilson López López, expresó que hay planes médicos que no cubren las pruebas moleculares porque son más nuevas que las de anticuerpos, también conocidas como IgM. Explicó, además, que las moleculares tienden a ser más costosas que las IgM, porque requieren reactivos y maquinaria especializada para detectar el material genético del espécimen. López López también mencionó que un laboratorio puede optar por no ofrecerlas para no incurrir en gastos adicionales.

El también expresidente de la ALCPR dijo que la demanda de pruebas moleculares aumentó tras una necesidad de resultados más precisos en detectar el micoplasma, porque los anticuerpos pueden durar hasta seis meses en el cuerpo y la prueba arrojaría un resultado positivo sin estar contagiado al momento del análisis. López López estimó que las pruebas de anticuerpo pueden costar, en promedio, entre $60 a $75 sin plan médico, mientras que las moleculares oscilan entre $90 a $95.

En febrero, se aprobó la Ley 29 de 2024, que permitió que los pacientes puedan realizarse sin orden médica ciertas pruebas de laboratorios — entre ellas, de micoplasma —, sujeto a que el paciente lo pague en su totalidad. La medida recibió algunas críticas por profesionales de la industria de salud por posibles consecuencias, como saturación en los laboratorios, mientras que otros indicaron que puede beneficiar a personas que no consigan órdenes médicas.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.