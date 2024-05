Senador refiere a los federales a Educación por alegado discrimen político

El portavoz de la mayoría en el Senado del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau junto a un grupo de superintendentes de escuela pública denunciaron un esquema de discrimen político en la presunta descentralización del Departamento de Educación en menoscabo de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR).

“Se ha creado un esquema mediante el cual se descalifican los aspirantes a los puestos con la mejor puntuación en las convocatorias para superintendentes auxiliares y se le da paso a los de menor puntuación, pero cuyas simpatías coinciden con el partido en el poder. Este es un claro discrimen y una burla a los empleados de carrera del Departamento que reciben el mensaje de que si no simpatizas o militas en el PNP, no podrás progresar por tus méritos y cualificaciones dentro del Departamento. Además, derrota desde sus inicios al proyecto IDEAR que busca no solo despolitizar el Departamento sino descentralizarlo para darle mayor autonomía a las escuelas” dijo el senador.

Una docena de superintendentes compartieron con el Senador como a pesar de haber obtenido la mejor puntuación en el proceso de reclutamiento para las plazas de superintendentes auxiliares fueron rechazados para darle paso a simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Ante esta situación, el senador le hizo una solicitud de investigación al Departamento de Justicia (DOJ), por sus siglas en inglés, y al Departamento de Educación federal por las irregularidades en el Departamento de Educación de la isla. Las áreas que le pide investigar están relacionadas a la discriminación por afiliación política, el incumplimiento con el Departamento de Educación federal en la descentralización del Departamento a través del programa IDEAR y el nombramiento de empleados permanentes en puestos temporeros violando el principio de mérito y los criterios de reclutamiento.

El senador también acusó que la Secretaria del Departamento está haciendo nombramientos permanentes a posiciones claves en clara violación del Artículo 4.01c de la Ley 85-2008. “Estos nombramientos se están haciendo sin considerar los principios de mérito y en menosprecio de los procesos de reclutamiento establecidos en las convocatorias públicas de los puestos. Este flagrante menosprecio del reclutamiento por mérito no solo socava la integridad del programa IDEAR, sino que también perpetúa una cultura de favoritismo político dentro del Departamento de educación” indicó el senador.

Los requisitos para cualificar a estos puestos son: poseer certificado vigente de superintendente auxiliar de escuelas I y una evaluación en la que se adjudica una puntuación por la preparación académica, el índice académico, la experiencia de trabajo general y por una entrevista personal.

Aponte Dalmau indicó que la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside junto a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado que presiden Ada I. García Montes realizarán vistas públicas en conjunto el jueves, 9 de mayo de 2024 para investigar la implantación de IDEAR por el Departamento de Educación ante estos señalamientos.

El Departamento de Educación ha solicitado un presupuesto para el AF 2024-2025 de $3,041,510,000 millones, con un aumento de $423,076,000. Esto se suma a $2,246,474,000 millones en fondos federales para un total de $ 6,298,264,000.

Este año fiscal tiene 240,000 estudiantes en el sistema público, una reducción de 57 % menos de estudiantes en poco más de una década, administra 856 escuelas, 25,000 maestros y más de 10,000 empleados no docentes.

La Secretaria de Educación, Yanira I. Raíces Vega mantiene una nómina de 93 empleados de confianza que le cuestan $8,400 millones al año al Departamento. A su vez, esta semana pasada trascendió que la Asociación de Maestros tuvo que demandar al Departamento por no pagarle $1.4 millones adeudados a unos 2,900 maestros por el Programa de la Carrera Magisterial, según el reglamento aplicable en el 2023.