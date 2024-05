Denuncian que Pierluisi nutre su campaña a la reelección con fondos públicos de Corrección

Continúan los señalamientos para el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en esta ocasión, los candidatos del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres y Carlos Díaz Sánchez, quienes aspiran a la Cámara de Representantes y el Senado por Acumulación, respectivamente, denunciaron el alegado continuo uso de la agencia como un brazo político del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, por lo que reiteraron la renuncia de la secretaria, Ana Escobar Pabón.

En una conferencia de prensa, revelaron una presunta “contratación inapropiada” de Luis Pérez Rodríguez, un exrecaudador del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien fue multado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por falsificación de documentos y negligencia en sus funciones anteriores en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

“Esta gestión de la secretaría de Corrección es un claro reflejo de cómo se utiliza el Departamento de Corrección y Rehabilitación como extensión política del PNP, lo cual es completamente inaceptable. La contratación de Luis Pérez Rodríguez, quien aceptó y pagó una multa por falsificar documentos públicos y por no cumplir con sus funciones dentro del Fondo del Seguro del Estado, es una clara negligencia de la secretaria Escobar Pabón. Pero claro, como he dicho, me parece a mí que el Secretario de Justicia lleva de vacaciones tres años y cuatro meses, y por eso es que no hace su trabajo en casos como este”, precisó Torres.

Carlos Díaz Sánchez: ”La campaña de Pedro Pierluisi está utilizando fondos públicos para financiar su campaña”

Por otro lado, mencionaron que, entre Escobar Pabón y Pérez Rodríguez lanzaron una convocatoria para superintendentes de instituciones penales. Ante esto, ambos reiteraron que “no hacen falta más superintendentes“, ya que hay un “excedente” de individuos en estos puestos. A su vez, indicaron que, para darle trabajo a estos empleados, sería necesario ”construir más cárceles”.

“Hay un excedente, hay dos superintendentes por cada institución, hay adicional seis en destaque, no hacen falta más superintendentes. La intención es que hay cuatro personas que todavía, de la avanzada de Pedro Pierluisi, que todavía no han sido atornillados y ella pretende con esta convocatoria, ambos, la Secretaria de Corrección Ana Escobar y el Secretario Auxiliar de Recursos Humanos, pretenden dejarlos atornillados. Lo que demuestra lo que hemos venido diciendo constantemente, la campaña de Pedro Pierluisi está utilizando los fondos públicos para financiar su campaña. Eso es corrupción, eso es mala administración, eso es mediocridad en el servicio público”, dijo Díaz Sánchez.

Recomendados

Subrayan además que la actividad de Escobar Pabón en el Coca-Cola Music Hall fue un “despilfarro” de dinero.

Díaz Sánchez criticó la actividad del Coca-Cola Music Hall por la Semana de la Oficial Correccional, en la cual hubo un gasto de $242,000 dólares, con una participación de 312 personas. Según el exsenador, “menos de eso” eran oficiales correccionales, de un total de 4,500.

“El despilfarro de $242,000 en una actividad con baja asistencia es una muestra de la negligencia y la falta de respeto hacia los recursos públicos y el buen manejo administrativo. Estamos observando una tendencia alarmante donde las posiciones clave están siendo ocupadas por individuos cuyas acciones previas deberían descalificarlos de cualquier cargo público. La reciente convocatoria para superintendentes, en un departamento ya sobrecargado de personal, es otra maniobra para asegurar posiciones para los allegados a la campaña política del gobernador Pierluisi,” explicó Díaz.

Ambos candidatos manifestaron que “estas prácticas no solo representan una administración deficiente y una falta grave de ética, sino también una administración que coloca los intereses partidistas por encima del bienestar de los ciudadanos y del correcto funcionamiento de las instituciones públicas”.

Concluyeron su conferencia de prensa haciendo un llamado contundente a la renuncia de la titular de la agencia.