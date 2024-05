“Yo estoy gobernando”: Pierluisi sobre proceso de presentar ideas en la primaria

El gobernador Pedro Pierluisi dijo que como está confiado en ganar la primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP) no será hasta julio que comience a trabajar en el programa de gobierno que la colectividad presentará de cara a las elecciones generales. Mientras tanto, sostuvo que se concentra en gobernar.

“Mi caso es diferente al de los demás candidatos y candidatas. O sea, yo estoy gobernando ya, yo soy gobernador. Realmente lo que estoy es muy activo, puede ser una primera piedra, puede ser un corte de cinta, puede ser una nueva iniciativa, como hoy se publicó el Plan Decenal para el Envejecimiento Saludable en Puerto Rico […] Atender ese sector de forma coordinada y el plan bien detallado tiene iniciativas específicas con fechas para lograrlas, así que eso te lo doy como ejemplo. Yo no he parado de trabajar. A veces me dicen, es pero usted no está haciendo esto por razones electoreras. Y yo digo pero a mí me eligieron por cuatro años. Yo no puedo parar de trabajar al final del tercer año, porque yo tengo que seguir trabajando”, dijo en entrevista Punto por Punto.

Su plan es que a través del Instituto de de Luis A. Ferré, del PNP, se elabore la plataforma del partido mediante un proceso de audiencias públicas y en la convención de la colectividad en agosto se apruebe la plataforma en la Junta Estatal.

“De aquí a la primaria, lo que yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Mi campaña realmente es que estoy es defendiendo la gestión de mi administración, la administración del PNP en estos cuatro año […] Mi campaña es colectiva, es diferente a la campaña de los demás. Los demás pues, vienen con sus ideas, propuestas. Yo las respeto, pero están desde las gradas. Yo soy el que estoy en el terreno de juego”, sostuvo.

Sobre su administración, planteó que a pesar de lo que describió como un leve alza en la criminalidad en lo que va de año, el pasado año hubo una reducción importante. “Yo creo que hay que enfocarnos más ahora y que tenemos que mejorar en el sistema educativo, que tenemos que mejorar a nivel de combatir la pobreza, que tenemos que mejorar en el área de salud mental, drogadicción, abuso de alcohol, que tenemos que mejorar, por ejemplo en en el en el cuido de hablando de personas de mayor edad, evitar maltrato, maltrato, ya sea de envejecientes como de niños eh una serie de de de de de asuntos que impactan la criminalidad, la cultura, esa cultura de machista que hay aquí”, abundó Pierluisi. Sobre el currículo con perspectiva de género, dijo que implantaron el currículo de equidad y respeto en las escuelas.

También defendió, una vez más, la fiscalización que dijo que se hace sobre los operadores privados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sobre los apagones persistentes, Pierluisi dijo que las plantas generatrices son una “porquería” y que hay que decomisarlas para en transición a la energía verde optar por plantas de gas natural.

Sube el tono de la campaña

A unos 30 días de la primaria, el incumbente reconoció que los ánimos pueden calentarse, aunque dijo que su estilo siempre ha sido de respeto.

“Yo lo que trato es de ser bien respetuoso en la manera en que atiendo los asuntos, no bajo ataques personales ni nada por el estilo. Y claro, he notado sí, que hay veces puede ser el director de mi campaña que le contesta al director de la campaña de la comisionada y a ese nivel pueden haber unos encontronazos. Pero eso es natural en estos procesos. Yo lo que espero es que el tres estemos todos unidos a base de los ideales del partido”, planteó.

A la pregunta sobre si espera que por ejemplo puedan pasar la página su cuñado y director de finanzas Andrés Guillemard con la comisionada residente en cualquiera de los escenarios en que resulte la primaria, Pierluisi dijo que “tenemos que poner las causas por encima de los asuntos personales o conflictos personales”.

Sobre una posible consulta de estatus con las elecciones, dijo que de convocarla sería con las definiciones del proyecto que en el pasado aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos.