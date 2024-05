Pierluisi dice que un incidente no es suficiente para minar su confianza en Ana Escobar

En medio de intensos cuestionamientos que apuntan a negligencia en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) al dejar en libertad un asesino convicto que terminó con la vida de otra mujer, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que la confianza en la secretaria de la agencia, Ana Escobar no la mide por un incidente.

De hecho, apuntó que el responsable principal de la muerte de Ivette Joan Meléndez es Hermes Ávila Vázquez. Las expresiones del gobernante surgieron en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico.

“Yo la evalúo a base de todo lo que ella ha hecho. Anna Escobar lleva 37 años en esa agencia. Ella conoce esa agencia al dedillo. Es una profesional de primera categoría y no me parece justo a mí estar evaluando su desempeño y decir ‘mira, ya no tiene mi confianza por un incidente’, aunque admito que es bien lamentable. Pero hay que esperar a ver cuál es el resultado de esa investigación. ¿Quién tomó esa decisión de conceder el pase y por qué?”, dijo Pierluisi. Ávila Vázquez cumplía una sentencia de 122 años por el asesinato de otra mujer en el 2005, tenía expediente criminal desde el 1991 y fue excarcelado en el 2023 por un pase extendido bajo la Ley 25 que busca permitir que los reclusos con condiciones de salud terminales puedan estar con sus familiares en sus últimos momentos de vida.

El Primer Ejecutivo sostuvo que la responsabilidad de Escobar al frente del DCR es vicaria, por lo que no puede responsabilizarse por fallas bajo su mando en la agencia. “A menos que tú hayas actuado personalmente y hayas fallado tú personalmente. Habrá que ver si la investigación refleja que Ana Escobar falló ella personalmente en algo, pero eso lo veremos. Yo, por lo que estoy viendo, a base de la información que ha salido a relucir, no me parece que ese sea el caso, pero ya veremos esto. Hay un panel de médicos. También hay un personal que también evalúa a la persona. Hay un funcionario del departamento que es el que firma”, agregó el Gobernador. Dijo que entiende la responsabilidad de esa firma bajo la Ley 25 viene siendo delegada hace tiempo.

Las expresiones del gobernador surgieron poco después que el DCR notificó la entrega de los primeros hallazgos de la pesquisa administrativa al Departamento de Justicia. La dependencia dio a conocer que encontraron inconsistencias en la documentación del caso de Ávila Vázquez, discrepancias en los diagnósticos y ausencia de evidencia que confirme los diagnósticos hechos al confinado.

“Hay una mujer que perdió la vida por la negligencia de la agencia que dirige Escobar o por negligencia de sus contratistas. Por menos que eso otros gobernantes han despedido secretarios ¿No teme que se perciba su administración como insensible?”, cuestionó Metro Puerto Rico.

“Esto fue una tremenda tragedia, pero la persona que es el culpable de esto es la persona imputada, es el que cometió ese asesinato y aparentemente había cometido un anteriormente y es el que obviamente engañó aquí, sabe Dios a cuántas personas. Hay que escudriñar, para eso se investiga y se determinará dónde fue que falló el sistema y quién falló. Yo no me quiero adelantar a los eventos, siempre el que está a cargo, o sea de un departamento y yo de todo el gobierno, pues tiene una responsabilidad”, respondió antes de abundar sobre el concepto de responsabilidad vicaria.

Para Pierluisi lo importante es que la investigación arroje luz para establecer procesos que impidan que se vuelva a repetir una tragedia como la ocurrida. “Y si alguien tiene que responder hasta por la vía penal, pues que responda”, agregó.

A pesar de lo inverosímil del caso de Ávila Vázquez y su constante discusión, Pierluisi no cree que tenga un efecto en su campaña primarista. Planteó que él atiende un sinnúmero de asuntos como pro ejemplo las medidas de desarrollo económico para Puerto Rico. “Yo estoy claro de que a mí me van a evaluar a base de múltiples temas y me siento seguro de que esa continuidad que yo le estoy proponiendo al pueblo es lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico. Continuidad de progreso, continuidad de obra, continuidad de justicia social. Los aumentos al salario mínimo 70% de los servidores públicos con aumento. O sea que esa es mi propuesta al pueblo. Claro de que hay fallas y que hay que tomar medidas correctivas cuando hay fallas. Eso es así”, opinó.

La función política de Ana Escobar

La secretaria de Corrección y Rehabilitación además de su función oficial es parte del equipo de movilización política de Pierluisi. Sin embargo, según el Primer Ejecutivo, su evaluación a nivel del rol en el servicio público no toma en consideración la colaboración política de la funcionaria.

En el sistema correccional hay unos 7,000 confinados, de los cuales 4,300 solicitaron el voto adelantado en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), según datos de la Oficina de la Comisionada Electoral de la colectividad.

“Ella sí aporta mi campaña, es voluntaria en mi campaña en el área de movilización. Movilización electoral”, dijo Pierluisi. Descartó que haya sido movilización de la población correccional. “Es un área geográfica en particular, es el distrito senatorial de Bayamón. Ella es natural de Toa Alta y eso lo hace fuera de horas laborables. Así que eso no tiene nada que ver con mi evaluación de su desempeño”, agregó el aspirante a la reelección, quien enfrenta primarias contra la vicepresidenta del PNP, Jenniffer González.

Al finalizar las preguntas sobre el DCR, Pierluisi dijo que si algún secretario no hace bien su trabajo, él es el primero en plantear una pérdida de confianza. Sin embargo, destacó que su administración ha sido estable. Mencionó las salidas, pero por renuncias del exsecretario de Educación, Eliezer Ramos Parés y del exsecretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo.