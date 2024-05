Juramentan nuevos jueces y juezas de los Tribunales de Primera Instancia y Apelaciones

Los jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia participaron hoy de una juramentación protocolar a sus cargos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El grupo de juristas incluye dos jueces del Tribunal de Apelaciones, 16 jueces y juezas superiores y tres jueces municipales.

Juramentaron al cargo de juez o jueza del Tribunal de Apelaciones el Hon. Joel A. Cruz Hiraldo y el Hon. Alberto L. Pérez Ocasio. Por su parte, la Hon. María T. Hernández Calzada, la Hon. Arelys M. Ortiz Rivera y el Hon. Davier Alfaro Alfaro juramentaron al cargo de juezas y juez municipal.

Por último, al cargo de juez o jueza superior juramentaron: el Hon. José A. Alicea Rivera, la Hon. Ingrid S. Caro Cobb, la Hon. Maranyelí Colón Requejo, el Hon. Pablo Colón Sánchez, la Hon. Marta I. Dávila Román, el Hon. Carlos J. Franco Lecároz, la Hon. Lirio del Mar González Bernal, el Hon. Juan M. Guzmán Escobar, el Hon, Juan A. León González, la Hon. Evyanne M. Mártir Hernández, el Hon. Lizardo W. Mattei Román, el Hon. José L. Parés Quiñones, el Hon. Carlos S. Quiñones Capacetti, la Hon. Cecilia M. Suau Badía, la Hon. Viviana J. Torres Reyes y el Hon. Glenn Velázquez Morales.

En su mensaje, la Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, les recordó a los togados y togadas ostentar el deber ministerial que les reviste con compromiso, respeto, fuerza, dedicación y resistencia.

“Honrar la toga significa ser conscientes de que no estamos tratando con un expediente físico o electrónico. Significa conocer la humanidad que habita en ese expediente y que nuestra labor requiere de todo nuestro empeño. Es tener la templanza y la firmeza necesaria para mantener nuestra autonomía cuando se quiera vulnerar. Es también la capacidad de resistir al ataque y la presión del que, al ver que no vence nuestro compromiso, pretende alcanzar por otros métodos lo que no le corresponde en derecho”, indicó la Jueza Presidenta.